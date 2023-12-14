Alasan Anya Geraldine Ogah Buru-buru Menikah

JAKARTA - Anya Geraldine mengungkapkan pendapatnya tentang pernikahan. Secara lugas, aktris Layangan Putus tersebut menolak anggapan bahwa menikah adalah akhir masalah dalam kehidupan seorang perempuan.

“Banyak perempuan yang mengira, menikah akan menyelesaikan masalah hidup mereka. Sebagian lagi, mungkin ingin menikah demi bisa lepas dari orangtua,” katanya dikutip dari podcast TS Media, pada Kamis (14/12/2023).

Berprinsip perkawinan hanya sekali seumur hidup, membuat Anya Geraldine memikirkan dengan sangat matang pernikahannya kelak. Karena tak hanya dirinya, pasangan juga harus memiliki kesiapan yang sama dalam pernikahan.

“Kalau hanya salah satu, atau dua-duanya tidak siap, maka pernikahan bisa menjadi masalah besar. Lebih sedih rasanya ketika kita menderita dalam pernikahan, satu rumah dengan orang yang kita tidak bisa lari dari rumah itu,” ujarnya lagi.