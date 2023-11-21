Anya Geraldine Kesal Pesannya Lama Dibalas, untuk sang Pacar?

JAKARTA - Anya Geraldine menjadi sorotan netizen. Pasalnya, dirinya diduga tengah bertengkar dengan sang kekasih. Hal itu terlihat di media sosial X miliknya itu.

Di mana, Anya Geraldine membuat cuitan seperti sedang marang-marah akibat pesannya yang sangat lama dibalas oleh seseorang.

Dalam cuitan ini, Anya Geraldine tidak menyebutkan siapa orang yang lama dalam membalas pesannya. Dirinya hanya menumpahkan rasa kesalnya saja.

"Emang boleeeeh bales chatnya di lama2in gitu?," tulis Anya Geraldine dalam akun X pribadinya @anyaselalubenar, Selasa (21/11/2023).

Namun, diduga cuitan tersebut ditujukan untuk sang kekasih. Sebab, sepasang kekasih yang tidak dapat bertemu setiap waktu sering bertukar pesan menggunakan smartphone.

Banyak sekali aplikasi yang dapat digunakan untuk berbalas pesan sehingga hubungan yang jauh akan terasa dekat.

Akan tetapi, kita tidak dapat memastikan kapan seseorang akan membalas pesan yang dikirimkan. Terkadang pesan dibalas sangat lama. Ntah karena disengaja, ataupun tidak.

Memang bakal terasa menjengkelkan ketika seseorang yang kita chat tidak lekas membalas pesan. Kadang, ada seseorang yang telah menerima pesan namun memang sengaja membalasnya di lain waktu. Tidak tahu apa tujuannya, akan tetapi hal tersebut memang kerap terjadi.

Lamanya waktu membalas terkadang bukan satu jam atau dua jam. Seseorang kerap mengabaikan pesan hingga hari berikutnya seperti dialami Anya Geraldine.

"Di chat nya skrg, balesnya besok," tulis Anya Geraldine.

Sepertinya kali ini kesabaran Anya telah habis untuk menghadapi orang yang lama dalam membalas pesan. Dirinya mulai menyerah.

"Serah lah a****g," tulis Anya lagi.

Jika memang ini permasalahan dengan sang kekasih, tentu harus diatasi dan dibicarakan baik-baik.