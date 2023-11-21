Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Anya Geraldine Kesal Pesannya Lama Dibalas, untuk sang Pacar?

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Selasa, 21 November 2023 |21:02 WIB
Anya Geraldine Kesal Pesannya Lama Dibalas, untuk sang Pacar?
Anya Geraldine diduga bertengkar dengan sang pacar. (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Anya Geraldine menjadi sorotan netizen. Pasalnya, dirinya diduga tengah bertengkar dengan sang kekasih. Hal itu terlihat di media sosial X miliknya itu.

Di mana, Anya Geraldine membuat cuitan seperti sedang marang-marah akibat pesannya yang sangat lama dibalas oleh seseorang.

Dalam cuitan ini, Anya Geraldine tidak menyebutkan siapa orang yang lama dalam membalas pesannya. Dirinya hanya menumpahkan rasa kesalnya saja.

"Emang boleeeeh bales chatnya di lama2in gitu?," tulis Anya Geraldine dalam akun X pribadinya @anyaselalubenar, Selasa (21/11/2023).

Namun, diduga cuitan tersebut ditujukan untuk sang kekasih. Sebab, sepasang kekasih yang tidak dapat bertemu setiap waktu sering bertukar pesan menggunakan smartphone.

Banyak sekali aplikasi yang dapat digunakan untuk berbalas pesan sehingga hubungan yang jauh akan terasa dekat.

Akan tetapi, kita tidak dapat memastikan kapan seseorang akan membalas pesan yang dikirimkan. Terkadang pesan dibalas sangat lama. Ntah karena disengaja, ataupun tidak.

Memang bakal terasa menjengkelkan ketika seseorang yang kita chat tidak lekas membalas pesan. Kadang, ada seseorang yang telah menerima pesan namun memang sengaja membalasnya di lain waktu. Tidak tahu apa tujuannya, akan tetapi hal tersebut memang kerap terjadi.

Lamanya waktu membalas terkadang bukan satu jam atau dua jam. Seseorang kerap mengabaikan pesan hingga hari berikutnya seperti dialami Anya Geraldine.

"Di chat nya skrg, balesnya besok," tulis Anya Geraldine.

Sepertinya kali ini kesabaran Anya telah habis untuk menghadapi orang yang lama dalam membalas pesan. Dirinya mulai menyerah.

"Serah lah a****g," tulis Anya lagi.

Jika memang ini permasalahan dengan sang kekasih, tentu harus diatasi dan dibicarakan baik-baik.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/03/33/3152263/anya_gerlandine-yQL1_large.jpg
Anya Geraldine Bagikan Tips jika Diselingkuhi Pasangan, Malah Banjir Kritik Netizen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/23/206/3133021/anya_geraldine-1tJU_large.JPG
Tak Cuma Populer, Ini Alasan Monty Tiwa Pilih Anya Geraldine di Film Mendadak Dangdut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/13/206/3130531/mendadak_dangdut-FX12_large.jpg
Anya Geraldine 'Mendadak Dangdut', Siap Jadi Biduan Ajak Bergoyang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/17/33/3114603/anya_geraldine-x7VE_large.jpg
Biodata dan Agama Anya Geraldine, yang Pamer Pacar Baru di Hari Valentine
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/17/33/3114553/tora_widjaja-eva9_large.jpg
Biodata Tora Widjaja, Pengusaha yang Diduga Pacar Baru Anya Geraldine
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/30/33/3080505/anya_geraldine-Ui5J_large.jpg
Seksinya Anya Geraldine, Main Tenis sambil Pamer Punggung Mulus
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement