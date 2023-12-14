Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Alasan Peggy Melati Sukma Terima Pinangan Syekh Reza

Ravie Wardani , Jurnalis-Kamis, 14 Desember 2023 |14:22 WIB
Alasan Peggy Melati Sukma Terima Pinangan Syekh Reza
Peggy Melati Sukma dan suaminya. (Foto: YouTube cerita untungs)
A
A
A

JAKARTA - Peggy Melati Sukma buka suara soal hubungan rumah tangganya setelah resmi menikah dengan seorang pendakwah sekaligus peternak di New Zealand pada 2 Februari 2023.

Peggy Melati Sukma mengatakan perkenalannya dengan pria bernama lengkap Reza Abdul Jabbar itu terjalin cukup singkat.

Usai mantap berhijrah, Peggy biasa disapa itu tak menjalani masa pacaran melainkan hanya melewati proses ta'aruf sebelum menikah dengan Syekh Reza.

"Singkat prosesnya. Mungkin dua minggu dan kami tidak pernah bertemu. Bertemunya di hari nikah tersebut beliau Syekh Reza punya banyak jadwal dengan pertanian dan peternakannya," kata Peggy Melati Sukma di Kawasan Tendean, Jakarta Selatan, belum lama ini.

Halaman:
1 2
