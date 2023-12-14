Peggy Melati Sukma Ungkap Momen Perkenalannya dengan Syekh Reza Sebelum Resmi Menikah

JAKARTA - Peggy Melati Sukma telah resmi menjadi istri dari Reza Abdul Jabbar pada Februari 2023. Perkenalannya dengan Syekh Reza sendiri diketahui berawal dari proses taaruf.

Kepada wartawan, baru-baru ini Peggy pun membagikan kisah perkenalannya dengan Syekh Reza yang merupakan seorang peternak di Selandia Baru. Menariknya, pertemuannya dengan sang suami berlangsung usai dirinya memantapkan diri untuk memperdalam ilmu agama alias hijrah.

"Kami jadi sebelumnya kita tidak saling kenal, dalam arti kata bertemu, misal sudah pernah bertemu, nggak. Kami sama-sama berada di medan dakwah Syekh Reza domisili 33 th di New Zealand," ujar Peggy Melati Sukma kepada wartawan belum lama ini.

"Kalau teteh kan di Indonesia. Pasca Allah izinkan teteh berhijrah teteh memang fokus belajar islam, terus membaktikan diri di dakwah, islam, juga islam Allah izinkan saat itu ladang dakwah dan badan kemanusiaan teteh mencakup lebih dari 20 negara di seluruh dunia begitu," sambungnya.

Peggy Melati Sukma ungkap perkenalannya dengan Syekh Reza sebelum menikah (Foto: Instagram/peggymelatisukma_khadijah)

"Alhamdulilah izin Allah. Termasuk diantaranya New Zealand, Australia, jadi kami saling tahu nama dan aktivitas tetapi belum pernah bertemu atau sama-sama dalam aktivitas dakwah," lanjut Peggy.

Peggy dan Reza rupanya menjalin perkenalan dengan metode ta'aruf, tanpa bertemu secara langsung.

"Jadi begini saya mengirim CV dengan tujuan untuk menjalin komunikasi perihal pernikahan. Sesimpel itu," ujar Reza Abdul Jabbar.