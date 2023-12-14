Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Bongkar Sikap Matre Ayah Kandung, Hanum Mega: Ya Allah, Maaf

Andrean Pulungan , Jurnalis-Kamis, 14 Desember 2023 |21:05 WIB
Bongkar Sikap Matre Ayah Kandung, Hanum Mega: Ya Allah, Maaf
Hanum Mega bongkar sikap matre ayah kandung. (Foto: Instagram/@real.hanummegaa)
JAKARTA - Hanum Mega kembali membongkar aib keluarganya ke publik. Setelah perselingkuhan heboh sang mantan suami, kini sikap materialistis sang ayah kandung yang diungkapnya lewat Insta Story, pada 13 Desember 2023. 

Awalnya, selebgram sekaligus pebisnis skincare tersebut mengunggah pesan yang dikirim sang ayah. “Hanum, transfer tanggal 2 sudah habis buat makan, token, iuran bulanan di perum,” bunyi pesan tersebut. 

Bersama pesan itu, Hanum Mega terlihat menuliskan, “Kenapa ya kalau diminta rasanya berat banget buat ngasih. Lebih suka ngasih tanpa harus diminta. Lebih plong lebih ikhlas. Gue enggak sendiri kan?” 

Ibu dua anak tersebut mengeluhkan, uang bulanan yang diberikannya untu sang ayah seperti tak pernah cukup. Dia menegaskan, tak harus bertanggung jawab menghidupi ibu tiri dan anak-anak sang ayah.

“Kemarin sudah dikasih jatah bulanan malah minta tahunan. Langsung gue bayar tunai tuh setahun. Eh baru sebulan, hidup gue terasa plong, kembali lagi minta uang bulanan,” ujarnya. 

Hanum Mega bongkar sikap matre sang ayah. (Foto: Instagram/@real.hanummegaa)

Merasa dirongrong secara finansial, Hanum Mega akhirnya memblokir akun sang ayah di Instagram. Dia merasa, sang ayah tidak berempati terhadap dirinya yang harus bekerja keras menghidupi dua anaknya tanpa suami.

Hanum menilai, orangtua tidak seharusnya menjadikan anak-anak mereka sebagai ‘investasi’ yang akan menjamin masa tua mereka. Pemikiran tersebut pun ditanamkannya untuk anak-anaknya kelak. 

Halaman:
1 2
