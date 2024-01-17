Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Gym Bareng Mantan Suami, Hanum Mega: Real Dengkul Bergetar

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Rabu, 17 Januari 2024 |08:27 WIB
Gym Bareng Mantan Suami, Hanum Mega: Real Dengkul Bergetar
Hanum Mega nge-gym bareng mantan suami (Foto: IG Hanum)
A
A
A

JAKARTA - Selebgram Hanum Mega membagikan momen fitnes bareng mantan suami Achmad Herlambang.

Momen itu dibagikan Hanum Mega melalui unggahan story dari akun keduanya @ceeggil.

Dalam unggahan tersebut, Hanum Mega menyematkan kata-kata iconic dari sang mantan suami, saat ketahuan berselingkuh.

Gym Bareng Mantan Suami, Hanum Mega: Real Dengkul Bergetar

"Real dengkul bergetar," tulis Hanum Mega, dikutip Rabu (17/1/2024).

Unggahan itu sontak mendapatkan beragama respon dari netizen. Salah satunya ada netizen yang ikut bahagia karena Hanum sudah berhasil berdamai dengan dirinya sendiri.

"Sudah berdamai sama diri sendiri ya, kak? Proud of you (bangga sama kamu)," komentar seorang netizen.

Sebagai balasan, Hanum Mega mengisyaratkan bahwa mereka akan segera rujuk. Saat ini keduanya sedang berusaha memperbaiki diri masing-masing.

"Lagi sama-sama memperbaiki. Doain yang baik, ya," balas Hanum.

Tak hanya itu, ibu satu anak ini berusaha untuk memaafkan diri sendiri. Pasca membongkar perselingkuhan sang suami di media sosial.

"Dari kejadian kemarin aku jadi bisa mengenal diri aku sendiri, introspeksi diri dan memaafkan diri aku sendiri," imbuh Hanum Mega.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/26/33/3026513/hanum-mega-beri-support-untuk-nathalie-holscher-yang-dapat-kritik-gegara-kembali-nge-dj-9OiLX4Nh6R.jpg
Hanum Mega Beri Support untuk Nathalie Holscher yang Dapat Kritik Gegara Kembali Nge-DJ
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/10/33/3019535/hanum-mega-sedot-lemak-disebut-mirip-ariel-tatum-F0KyKrMZuK.jpg
Hanum Mega Sedot Lemak, Disebut Mirip Ariel Tatum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/18/33/2956761/hanum-mega-pamer-outfit-golf-rp162-juta-netizen-sombong-banget-bquTZDIFyK.jpg
Hanum Mega Pamer Outfit Golf Rp162 Juta, Netizen: Sombong Banget!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/05/33/2950042/hanum-mega-dihujat-usai-pamer-foto-bareng-mantan-suami-yang-berselingkuh-wmwXVRSe79.jpg
Hanum Mega Dihujat usai Pamer Foto Bareng Mantan Suami yang Berselingkuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/05/33/2949904/hanum-mega-asmr-gepokan-uang-netizen-itu-duit-korban-reseller-2yaCSv3aOx.jpg
Hanum Mega ASMR Gepokan Uang, Netizen: Itu Duit Korban Reseller!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/01/33/2947891/hanum-mega-diduga-curangi-reseller-produk-skincarenya-hingga-alami-rugi-ratusan-juta-ottHBMfs04.jpg
Hanum Mega Diduga Curangi Reseller Produk Skincarenya Hingga Alami Rugi Ratusan Juta
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement