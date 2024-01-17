Gym Bareng Mantan Suami, Hanum Mega: Real Dengkul Bergetar

JAKARTA - Selebgram Hanum Mega membagikan momen fitnes bareng mantan suami Achmad Herlambang.

Momen itu dibagikan Hanum Mega melalui unggahan story dari akun keduanya @ceeggil.

Dalam unggahan tersebut, Hanum Mega menyematkan kata-kata iconic dari sang mantan suami, saat ketahuan berselingkuh.

"Real dengkul bergetar," tulis Hanum Mega, dikutip Rabu (17/1/2024).

Unggahan itu sontak mendapatkan beragama respon dari netizen. Salah satunya ada netizen yang ikut bahagia karena Hanum sudah berhasil berdamai dengan dirinya sendiri.

"Sudah berdamai sama diri sendiri ya, kak? Proud of you (bangga sama kamu)," komentar seorang netizen.

Sebagai balasan, Hanum Mega mengisyaratkan bahwa mereka akan segera rujuk. Saat ini keduanya sedang berusaha memperbaiki diri masing-masing.

"Lagi sama-sama memperbaiki. Doain yang baik, ya," balas Hanum.

Tak hanya itu, ibu satu anak ini berusaha untuk memaafkan diri sendiri. Pasca membongkar perselingkuhan sang suami di media sosial.

"Dari kejadian kemarin aku jadi bisa mengenal diri aku sendiri, introspeksi diri dan memaafkan diri aku sendiri," imbuh Hanum Mega.

