Polisi Pastikan Ammar Zoni Ditangkap Seorang Diri di Apartemen

JAKARTA - Kabar berembus jika Ammar Zoni ditangkap di Apartemen bersama sejumlah orang lainnya. Mendengar hal itu, Polres Metro Jakarta Barat membantahnya.

"Untuk penangkapan seorang artis tadi malam berinisial AZ hanya seorang diri," ujar Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat AKBP Indrawienny Panjiyoga dikutip YouTube Intens Investigasi, Rabu (13/12/2023).

Indrawienny Panjiyoga juga menjelaskan secara detail proses penangkapan Ammar Zoni terkait narkoba tersebut.

"Waktu penangkapan itu pukul 23.00 WIB, dia sedang berada di lobi apartemen. Kemudian kita lakukan penangkapan dan kita kembangkan lalu yang bersangkutan dibawa ke kamar dia tinggal lalu di situ kita temukan narkotika sabu dan ganja," tuturnya.