Ucapan Ammar Zoni soal Narkoba Viral Lagi, Ini Isinya!

JAKARTA - Ammar Zoni kembali berurusan dengan polisi akibat kasus narkoba untuk ketiga kali. Bahkan, ucapan Ammar Zoni soal narkoba kembali viral.

Ucapan Ammar Zoni soal Narkoba itu diutarakan oleh suami Irish Bella kepada dr Richard Lee. Di mana, dr Richard Lee mempertanyakan kepada Ammar Zoni soal ketulusan hati berhenti untuk menggunakan narkoba.

"Gue tanya ke loe, soal ketulusan hati loe sampai di mana ini soal loe untuk berhenti menggunakan barang-barang tersebut (narkoba-red)?" tanya dr Richard Lee di YouTube miliknya itu, Rabu (13/12/2023).

Sebelum Ammar Zoni menjawab, dr Richard Lee kembali mengingatkan padanya untuk berhati-hati dalam menjawab.

"Gue cuma mengingatkan hati-hati dalam menjawab, karena kalau loe pake lagi bakal viral ucapan loe ini," katanya.

Ammar Zoni mengatakan jika dirinya tidak bisa menjawab apakah akan kembali lagi ke dunia haram atau tidak. Pasalnya, yang tahu hanyalah dokter yang merawatnya.

"Kalau soal make atau tidak make segala macam, maka dokter tentu akan lebih paham tentang bagaimana soal adiksi itu," jawab Ammar Zoni.

Tak puas dengan jawaban dari Ammar Zoni, dr Richard Lee kembali menegaskan soal kebiasaan Ammar Zoni menggunakan narkoba.

"Kalau pun loe sudah ditinggali semuanya, bahkan kerjaan loe pun tidak bisa perform lagi akankah loe balik ke narkoba?" tanya dr Richard Lee.

"Ngapain gue pake lagi, ngapain? ya enggak lah," jawab Ammar Zoni.

"Loe yakin?," balas dr Richard Lee.

"Yakin lah," ucap Ammar Zoni.