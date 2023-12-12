Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Wakili Raffi Ahmad, Nagita Slavina Hadiri Pemakaman Ibunda Jeje Govinda

Selvianus , Jurnalis-Selasa, 12 Desember 2023 |16:06 WIB
Wakili Raffi Ahmad, Nagita Slavina Hadiri Pemakaman Ibunda Jeje Govinda
Wakili Raffi Ahmad, Nagita Slavina hadir di pemakaman ibunda Jeje Govinda (Foto: Okezone)
JAKARTA - Nagita Slavina hadir di pemakaman ibunya Jeje Govinda, Farida Budyarti di TPU Cipinang Hanafi, Rawamangun, Jakarta Timur Selasa (12/12/2023) sekitar Pukul 12.56 WIB.

Berdasarkan pantauan, Nagita Slavina tiba di lokasi di akhir prosesi pemakaman dengan didampingi oleh Tara Budiman dan asisten pribadinya, Merry. Memakai pakaian serba hitam, ibu dua anak itu langsung mengikuti prosesi pemakaman.

Wakili Raffi Ahmad, Nagita Slavina Hadiri Pemakaman Ibunda Jeje Govinda

Tak berselang lama, Nagita Slavina beserta Tara Budiman dipersilahkan untuk menghampiri Jeje Govinda, sekaligus memberikan pelukan hangat dan semangat. Atas kepergian ibunya, Farida Budyarti meninggal dunia di RS. Siloam Semanggi, Jakarta Pusat Senin 11 Desember 2023 Pukul 08.30 WIB.

"Sabar ya," ucap Nagita Slavina secara singkat saat menghadiri pemakaman ibunya Jeje Govinda di TPU. Cipinang Hanafi.

Usai menjalani prosesi pemakaman, Nagita Slavina pun meninggalkan lokasi pemakaman tanpa memberikan keterangan kepada awak media.

Bersamaan dengan itu, Jeje Govinda pun langsung meninggalkan lokasi pemakaman, tanpa memberikan keterangan tambahan atas kepergian ibunya, Farida Budyarti. Akibat mengalami kelelahan, sekaligus adanya infeksi di empedu sejak bulan Oktober pasca pulang dari Tanah Suci.

