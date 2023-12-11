Sarah Sechan Diduga Sindir Nagita Slavina, Asisten Raffi Ahmad Buka Suara

JAKARTA - Sarah Sechan tengah jadi buah bibir netizen. Hal ini bermula dari unggahan Sarah yang diduga menyindir selebritis, Nagita Slavina.

Hal itu terungkap dari postingan Insta Story Sarah yang mengaku resah dengan kelakuan seleb Tanah Air yang teriak-teriak di mal di Singapura hanya untuk memanggil temannya.

Sindiran itu pun sontak diduga untuk Nagita Slavina mengingat istri Raffi Ahmad itu kedapatan teriak memanggil Nia Ramadhani saat berada di mal di Singapura.

“Kebiasaan dianggap 'sultan' di negara sendiri, pas di negara orang berasa bisa seenaknya di mall teriak-teriak panggil temannya, dengan bangga, padahal orang lokal lihatnya mungkin, 'Nih turis nggak punya manners'," ungkap Sarah Sechan pada akun Instagramnya.

Unggahan Sarah Sechan ini pun viral di sosial media hingga masuk akun gosip Instagram. Siapa sangka, asisten Raffi Ahmad, Sensen Ahmad turut berkomentar soal sindiran tersebut.

Sensen mengatakan seharusnya Sarah bisa menghubungi pihak Nagita secara pribadi terkait hal tersebut.

“Tahu lah pasti rame, kalau salah bisa kok DM atau chat bos saya,” ungkap Sensen, dikutip Senin (11/12/2023).

Tak hanya itu, Sensen juga seolah kesal dengan aksi Sarah Sechan ini. Ia juga menyebut aksi presenter kondang itu hanya karena dirinya rindu syuting di Tanah Air.

“Mau balik ke Jakarta kangen syuting mba? Lawak Anda,” sambungnya.