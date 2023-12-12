Tasya Farasya dan Ibu Absen di Acara Gender Reveal, Tasyi Athasyia Diledek Netizen

Tasyi Athasyia diledek netizen gegara Tasya Farasya dan ibu absen di 7 bulanannya (Foto: Instagram/tasyiiathasyia)

JAKARTA - Tasyi Athasyia mendadak diledek oleh netizen. Bukan tanpa sebab, pasalnya pada gelaran 7 bulan kehamilannya yang keempat, saudara kembarnya, Tasya Farasya dan juga ibundanya, Alawiyah Alatas, tak ikut hadir.

Gelaran tasyakuran 7 bulanan kehamilan sekaligus gender reveal tersebut, diketahui hanya dihadiri oleh suami, Syekh Zaki dan juga para santri wati.

"MasyaAllah tasyakuran 7 bulanan kehamilanku kemarin. Doain mima sama adeknya sehat-sehat ya guys," tulis Tasyi Athasyia pada Senin, 11 Desember 2023.

Dalam unggahan itu, Tasyi Athasyia memperlihatkan beberapa potret dirinya bersama suami dan ketiga anaknya. Lalu di slide berikutnya, rekan-rekan Tasyi Athasyia.

Tasyi Athasyia diledek netizen gegara Tasya Farasya dan ibu tak hadir di 7 bulanannya (Foto: Instagram/tasyiiathasyia)





Hanya saja dari unggahan tersebut, tidak terlihat sosok ibunda Ala Alatas dan kembaran Tasyi, Tasya Farasya.

Absennya ibu dan sang kembaran membuat netizen penasaran apakah Tasyi tidak mengundang kembaran serta ibunya.

"Ini mamanya nggak diundang?" tanya salah satu netizen.

Lalu, Tasyi Athasyia langsung membantahnya. Ia sudah mengundang ibunda serta kembarannya hanya saja mereka berhalangan hadir.

"Diundang, cuma berhalangan hadir," balas Tasyi Athasyia.