Tasyi Athasyia Umumkan Jenis Kelamin sang Buah Hati, Usia Kehamilan 8 Bulan

Tasyi Athasyia ungkap jenis kelamin anak keempatnya, usia kandungan 8 bulan. (Foto: Instagram)

JAKARTA - YouTuber Tasyi Athasyia menggelar acara gender reveal. Dia mengumumkan jenis kelamin anak keempatnya itu.

Momen mengumumkan jenis kelamin anak keempatnya itu digelar meriah. Tasyi dan sang suami Syech Zaki turut mengundang santriwati.

Akhirnya terungkap sudah jenis kelamin anak keempat Tasyi Athasyia yaitu perempuan. Hal itu diketahui setelah kembaran Tasya Farasya itu memecahkan balon berada di depannya.

"Masya Allah ini ya Guys video Gender Reveal nyaa. Siapa yang tebakannya bener??" tulis Tasyi Athasyia di Instagram pribadinya, Sabtu (9/12/2023).