Membandingkan Tarif Endorse Tasya Farasya dan Tasyi Athasyia

JAKARTA - Membandingkan tarif endorse Tasya Farasya dan Tasyi Athasyia, si kembar yang dikenal luas berkat konten-konten mereka di media sosial. Tasya diketahui fokus pada konten make-up dan fashion, sementara Tasyi lebih mengulas tentang kuliner dan cooking.

Tasya Farasya yang dikenal berkat review product skincare dan make-up memiliki 6,4 juta follower di Instagram. Sementara Tasyi Athasyia memiliki 1,7 juta pengikut.

Dengan perbedaan jumlah follower itu, bagaimana dengan tarif endorse Tasya dan Tasyi?

Tarif endorse Tasya, dimulai dari Rp5 juta per postingan di Insta Story. Sementara untuk promosi di feed Instagram, dia mematok sebesar Rp12 juta hingga Rp18 juta untuk sekali posting di IGTV atau reels.

Berbeda dengan kembarannya, tarif endorse Tasyi Athasyia diperkirakan di angka Rp3 juta hingga Rp10 juta. Meski lebih murah dibandingkan sang kakak, angka tersebut bisa berubah seiring peningkatan jumlah follower, engagement rate, hingga kebijakan manajemen.

Membandingkan tarif endorse Tasya Farasya dan Tasyi Athasyia. (Foto: Instagram/@tasyafarasya)