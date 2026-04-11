Dituding Pelit ke Keluarga, Fuji Unggah Bukti Transfer Rp1 Miliar untuk Orangtua

JAKARTA - Selebgram Fujianti Utami Putri alias Fuji menanggapi celotehan netizen yang menyebut royal kepada teman namun pelit kepada keluarga sendiri. Tuduhan itu dilemparkan seorang netizen lewat DM kepada sang selebgram.

“Kenapa ya lebih royal ke teman daripada keluarga sendiri? Utamakan keluarga,” tulis netizen tersebut dalam pesannya lewat Direct Message Instagram kepada Fuji.

Dituding Pelit ke Keluarga, Fuji Unggah Bukti Transfer Rp1 Miliar untuk Orangtua. (Foto: Instagram/@fuji_an)

Selama ini, selebgram berdarah Minang tersebut memang dikenal tak ambil pusing dengan nyinyiran netizen yang dialamatkan padanya. Namun kali ini, adik Fadly Faisal itu memilih membalas komentar tersebut dengan ‘bukti’.

Lewat Insta Story, Fuji memperlihatkan sejumlah bukti transfer dengan nominal fantastis ke rekening orangtuanya. Ada bukti mutasi rekening transfer untuk ayahnya dengan angka masing-masing Rp800 juta dan Rp200 juta.

Bersama bukti mutasi rekening tersebut, Fuji mengungkapkan, selama ini memang enggan mempublikasikan hal-hal pribadi di media sosial, terutama soal ‘transferan’ pada keluarga. Hal itu karena orangtuanya bekerja meski anak sudah bisa menghasilkan uang sendiri.