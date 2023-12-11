Sahrul Gunawan Raih Gelar Magister Ilmu Tafsir Alquran, Akui Sempat Terbebani

JAKARTA - Sahrul Gunawan baru saja menyelesaikan pendidikan S2-nya. Rupanya, pria 47 tahun ini mengambil pendidikan pascasarjana jurusan Tafsir Al-Qur'an sejak beberapa waktu lalu dan diwisuda menjelang akhir November 2023.

Menariknya, suami dari Dine Mutiara ini sempat menyembunyikan soal kelulusannya tersebut dan memilih untuk tidak mengumumkan kepada publik. Bahkan ia baru saja mengumumkan soal kelulusannya, saat menjadi bintang tamu di acara Rumpi.

“Kita sudah bersama dengan bapak Sahrul Gunawan yang kemarin baru diwisuda S2,” ucap Feni Rose.

“Jurusan Tafsir Quran Perguruan Tinggi Ilmu Quran,” jelas Sahrul.

Sahrul Gunawan raih gelar Magister Ilmu Tafsir Alquran (Foto: Instagram/sahrulgunawanofficial)





Dalam video tersebut, bapak satu anak ini mengatakan bahwa ia sudah lulus S2 sejak awal 2023. Akan tetapi, ia memilih untuk merahasiakannya sementara waktu pada publik.

Bukan tanpa sebab, pasalnya bintang sinetron Jin & Jun ini sempat merasa sedikit terbebani dengan gelar tersebut.

“(Lulusnya) udah awal tahun sebetulnya. Tapi aku hiding hehehe,” ucap Sahrul.

“Karena ini kak Rose dengan gelar Magister agama itu buat aku agak beban juga sebetulnya,” bebernya.