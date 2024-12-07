Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Fuad Baradja Meninggal Dunia, Sahrul Gunawan Berduka

Nurul Amanah , Jurnalis-Sabtu, 07 Desember 2024 |12:53 WIB
JAKARTA - Fuad Baradja, aktor senior yang dikenal lewat perannya sebagai Pak Bondan di sinetron Jin dan Jun, meninggal dunia pada Jumat, 6 Desember 2024, di usia 64 tahun.

Berita ini pertama kali diketahui melalui unggahan Instagram Story Sahrul Gunawan, lawan main almarhum di sinetron yang populer di era 90-an tersebut. Dalam unggahannya, Sahrul Gunawan membagikan foto Fuad Baradja dengan latar hitam, disertai kabar duka.

"Telah berpulang ke Rahmatullah, cucu, anak, kakak, adik, dan saudara kami yang terkasih, Fuad Baradja," tulis Sahrul, Jumat (6/12/2024).

Sahrul juga menyampaikan doa untuk almarhum serta keluarga yang ditinggalkan. "Semoga amal dan ibadah beliau diterima di sisi Allah. Untuk keluarga yang ditinggalkan, diberikan ketabahan," tutupnya.

Hingga kini, penyebab meninggalnya Fuad Baradja serta detail pemakamannya belum diketahui.

Fuad Baradja memulai debutnya di dunia seni peran pada tahun 1990 melalui film Perwira Ksatria. Namun, namanya mulai dikenal luas setelah memerankan karakter Pak Bondan di sinetron Jin dan Jun, yang dirilis pada tahun 1996.

 

