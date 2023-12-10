Jelang Nikahi Adiba Khanza, Egy Maulana Vikri: Bismillah Ya Allah

JAKARTA - Putri mendiang ustadz Jefri Al Buchori, Adiba Khanza akan segera dipersunting pesepak bola Tanah Air, Egy Maulana Vikri, Minggu, (10/12/2023). Pernikahan mereka akan berlangsung di kawasan Jakarta Selatan.

Di hari H jelang pernikahan Adiba, pihak keluarga masih menjaga momen sakral tersebut. Nampak Adiba dan keluarga masih menutup rapat momen pernikahan dara berhijab ini.

Sementara itu, Egy Maulana Vikri sendiri sempat membagikan sekilas momen jelang pernikahannya dengan Adiba. Terlihat ia menuliskan kata-kata doa untuk memperlancar pernikahannya dengan Adiba hari ini.

“Bismillah ya Allah,” tulis Egy pada Minggu (10/12/2023).

Dalam unggahan itu, Egy terlihat memposting siluet fotonya yang nampak gagah dan siap melangsungkan akad nikah. Namun, tak banyak momen yang dibagikan Egy jelang pernikahannya ini.

Sementara itu, hal serupa juga dilakukan oleh Abidzar Al Ghifari, adik Adiba Khanza. Bakal menjadi wali nikah sang kakak, Abidzar memperlihatkan potret gagahnya bersama sang adik, Billa Attaya.

Terlihat Abidzar Bilal terlihat gagah dalam balutan setelan jas berwarna krem dengan sepatu berbahan leather. Keduanya terlihat tampan dan siap mengantar sang kakak, Adiba ke pernikahannya.