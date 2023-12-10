Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Jelang Nikahi Adiba Khanza, Egy Maulana Vikri: Bismillah Ya Allah

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Minggu, 10 Desember 2023 |12:26 WIB
Jelang Nikahi Adiba Khanza, Egy Maulana Vikri: Bismillah Ya Allah
Adiba Khanza dan Egy Maulana Vikri (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Putri mendiang ustadz Jefri Al Buchori, Adiba Khanza akan segera dipersunting pesepak bola Tanah Air, Egy Maulana Vikri, Minggu, (10/12/2023). Pernikahan mereka akan berlangsung di kawasan Jakarta Selatan.

Di hari H jelang pernikahan Adiba, pihak keluarga masih menjaga momen sakral tersebut. Nampak Adiba dan keluarga masih menutup rapat momen pernikahan dara berhijab ini.

Sementara itu, Egy Maulana Vikri sendiri sempat membagikan sekilas momen jelang pernikahannya dengan Adiba. Terlihat ia menuliskan kata-kata doa untuk memperlancar pernikahannya dengan Adiba hari ini.

“Bismillah ya Allah,” tulis Egy pada Minggu (10/12/2023).

Jelang Nikahi Adiba Khanza, Egy Maulana Vikri: Bismillah Ya Allah

Dalam unggahan itu, Egy terlihat memposting siluet fotonya yang nampak gagah dan siap melangsungkan akad nikah. Namun, tak banyak momen yang dibagikan Egy jelang pernikahannya ini.

Sementara itu, hal serupa juga dilakukan oleh Abidzar Al Ghifari, adik Adiba Khanza. Bakal menjadi wali nikah sang kakak, Abidzar memperlihatkan potret gagahnya bersama sang adik, Billa Attaya.

Terlihat Abidzar Bilal terlihat gagah dalam balutan setelan jas berwarna krem dengan sepatu berbahan leather. Keduanya terlihat tampan dan siap mengantar sang kakak, Adiba ke pernikahannya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/30/33/3173385/adiba_khanza_dan_egy_maulana-R4P2_large.jpg
Adiba Khanza dan Egy Maulana Umumkan Jenis Kelamin Anak Pertama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/29/33/2946559/adiba-kanza-curhat-perbedaan-setelah-menikah-dengan-egy-maulana-vikri-OqjExYBZJa.jpg
Adiba Kanza Curhat Perbedaan Setelah Menikah dengan Egy Maulana Vikri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/27/33/2945407/adiba-khanza-pakai-jersey-egy-maulana-vikri-di-ultah-anak-lesti-kejora-yang-bertema-sepak-bola-ZOnnIheR1z.jpg
Adiba Khanza Pakai Jersey Egy Maulana Vikri di Ultah Anak Lesti Kejora yang Bertema Sepak Bola
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/17/33/2940470/umi-pipik-minta-adiba-khanza-sama-egy-maulana-vikri-tinggal-terpisah-hindari-konflik-mertua-dan-menantu-gRwShnyMON.jpg
Umi Pipik Minta Adiba Khanza sama Egy Maulana Vikri Tinggal Terpisah: Hindari Konflik Mertua dan Menantu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/11/33/2936685/so-sweet-egy-maulana-vikri-bantu-copot-heels-dan-gendong-adiba-khanza-usai-resepsi-pernikahan-D1Fu5E8ms5.jpg
So Sweet, Egy Maulana Vikri Bantu Copot Heels dan Gendong Adiba Khanza Usai Resepsi Pernikahan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/11/33/2936341/umi-tatu-teringat-almarhum-uje-saat-hadiri-pernikahan-adiba-khanza-3CU16PAUdN.jpg
Umi Tatu Teringat Almarhum Uje saat Hadiri Pernikahan Adiba Khanza
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement