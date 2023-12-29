Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Adiba Kanza Curhat Perbedaan Setelah Menikah dengan Egy Maulana Vikri

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Jum'at, 29 Desember 2023 |09:29 WIB
Adiba Kanza Curhat Perbedaan Setelah Menikah dengan Egy Maulana Vikri
Adiba Khanza ungkap perbedaan jadi istri Egy Maulana Vikri (Foto: ist)
A
A
A

JAKARTA - Adiba Kanza tengah menikmati perannya sebagai seorang istri dari pesepakbola Egy Maulana Vikri.

Putri sulung Umi Pipik dan almarhum ustad Jefri Al Buchori itu mengungkapkan perbedaannya setelah menikah.

 BACA JUGA:

 BACA JUGA:

Sambil make up, Adiba Kanza senang kini sudah ada suami yang bisa menemaninya hampir setiap hari.

"Jadi kalau sekarang tuh kemana-mana berdua, terus juga makan ada yang nemenin bener-bener 24/7 kayak ada temennya," kata Adiba Kanza dikutip dari video yang diunggah di akun Instagram pribadinya, Kamis (28/12/2023).

Selain itu, perbedaan lainnya yang turut dirasakan oleh Adiba adalah soal hobinya, yaitu memasak. Saat sebelum menikah, kakak Abidzar Al Ghifari itu suka malu memasak ketika di rumahnya banyak orang.

"Aku tuh suka masak kan, suka save resep masakan gitu, tapi aku malu kalau di rumah itu rame jadi aku masaknya kalau di rumah lagi sepi," jelas Adiba Kanza.

Namun setelah menikah, kini ia bebas masak dengan kreasinya sendiri, tanpa rasa malu. Lantaran di rumah hanya berdua ia dan sang suami.

"Nah sekarang aku udah bebas masak buat berdua," ucap Adiba sumringah.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
