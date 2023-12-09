Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Potret Adiba Khanza Jelang Menikah dengan Egy Maulana Vikri

Nurul Amanah , Jurnalis-Minggu, 10 Desember 2023 |00:01 WIB
Potret Adiba Khanza Jelang Menikah dengan Egy Maulana Vikri
Potret Adiba Khanza jelang menikah Egy Maulana Vikri (Foto: Ist)
JAKARTA - Putri ustadz Jefri Al Buchori dan Umi Pipik, Adiba Khanza akan segera menikah dengan pesepakbola Egy Maulana Vikri. Rencananya, akad nikah dan resepsi akan berlangsung besok, 10 Desember 2023 di kawasan Jakarta Selatan.

Jelang hari bahagianya itu, Adiba Khanza menggelar acara siraman dan pengajian untuk berdoa bersama acara pernikahannya berjalan dengan lancar.

Keluarga Adiba tampaknya menggelar acara ini secara tertutup. Bahkan, tak terlihat unggahan apapun dari akun Instagram Adiba, Umi Pipik, dan Abidzar mengenai momen siraman dan pengajian ini.

Potret Adiba Khanza Jelang Menikah dengan Egy Maulana Vikri

Acara ini terungkap dari unggahan akun Instagram Make Up Artist Vivi Thalib. Melalui akun Instagram @vivithalib mengunggah video yang memperlihatkan kondisi di dalam rumah yang telah di dekorasi dan terdapat tempat duduk bagi tamu seperti sedang diselenggarakan sebuah acara.

Di unggahan selanjutnya, dia membagikan video saat sedang membantu merapikan jilbab dan cadar yang dikenakan oleh Umi Pipik. Lalu, video lainnya memperlihatkan Adiba yang juga sedang dipakaikan kain di atas jilbabnya. Adiba dan Umi Pipik kompak mengenakan baju berwarna hijau.

Dugaan bahwa momen tersebut adalah acara pengajian dan siraman semakin diperkuat dengan munculnya unggahan dari Vivi Thalib yang memperlihatkan Adiba tengah tersenyum semringah dengan roncean melati sebagai slayer penutup bagian bahu dan dada yang dikenakannya.

