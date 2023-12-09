Adiba Khanza dan Egy Maulana Vikri Menikah, Adik Mendiang Ustad Uje Bakal Jadi Saksi

JAKARTA - Putri sulung Umi Pipik dan almarhum ustad Jefri Al Buchori, Adiba Khanza bakal menikah dengan pesepakbola Egy Maulana. Rencananya, pernikahan mereka digelar pada Minggu 10 Desember 2023.

Keluarga besar alm ustaz Jefri Al Buchori dipastikan hadir di momen bahagia Adiba Khanza. Bahkan adik alm, yaitu H. Fajar Sidiq ditunjuk sebagai saksi pernikahan Asina Khanza dan Egy Maulana.

BACA JUGA: Keluarga Uje Bantah Tak Diundang ke Pernikahan Adiba Khanza dan Egy Maulana Vikri

"InsyaAllah kalau Allah izinkan jadi saksi,” kata H. Fajar Sidiq dikutip dari program Status Selebriti, Jumat (8/12/2023).

"Persiapan pastinya sudah siap. InsyaAllah dengan izin Allah diberikan kelancaran, kemudahan, InsyaAllah hari Minggu ya," jelas H. Fajar Sidiq.