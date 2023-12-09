Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Adiba Khanza dan Egy Maulana Vikri Menikah, Adik Mendiang Ustad Uje Bakal Jadi Saksi

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Sabtu, 09 Desember 2023 |08:07 WIB
Adiba Khanza dan Egy Maulana Vikri Menikah, Adik Mendiang Ustad Uje Bakal Jadi Saksi
Adik almarhum Ustad Uje bakal jadi saksi pernikahan Adiba Khanza. (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Putri sulung Umi Pipik dan almarhum ustad Jefri Al Buchori, Adiba Khanza bakal menikah dengan pesepakbola Egy Maulana. Rencananya, pernikahan mereka digelar pada Minggu 10 Desember 2023.

Keluarga besar alm ustaz Jefri Al Buchori dipastikan hadir di momen bahagia Adiba Khanza. Bahkan adik alm, yaitu H. Fajar Sidiq ditunjuk sebagai saksi pernikahan Asina Khanza dan Egy Maulana.

"InsyaAllah kalau Allah izinkan jadi saksi,” kata H. Fajar Sidiq dikutip dari program Status Selebriti, Jumat (8/12/2023).

"Persiapan pastinya sudah siap. InsyaAllah dengan izin Allah diberikan kelancaran, kemudahan, InsyaAllah hari Minggu ya," jelas H. Fajar Sidiq.

