Hamil 8 Bulan, Tasyi Athasyia Bersyukur Diberi Cobaan: Terus Kuat Ya Anakku!

JAKARTA - Selebgram Tasyi Athasyia diketahui tengah mengandung anak keempat yang mana usia kandungannya sudah memasuki 8 bulan. Hamil di tengah berbagai masalah diakuinya mendatangkan banyak hikmah.

"Masya Allah adek, makasih sudah kuat sampai saat ini. Sudah 8 bulan di perut mama. Sebentar lagi ketemu ya dek. Sehat dan kuat terus ya anakku," ujar Tasyi Athasyia dalam unggahan video saat dirinya memeriksa kandungan, pada Selasa (28/11/2023).

Dalam lanjutan keterangannya, Tasyi Athasyia mengungkapkan rasa syukur karena bisa melewati cobaan bersama sang bayi. Dia percaya, tak ada masalah yang cukup besar jika dilewatinya bersama Tuhan.

"Terima kasih ya Allah untuk tahun yang sangat besar ini, banyak sekali ilmu dan pelajaran yang kudapat. Aku percaya sesulit apapun Engkau tahu yang terbaik untuk hambamu ini. Aku yakin rencana mu lebih besar dari harapanku, terima kasih untuk segalanya," katanya lagi.