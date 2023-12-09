Rayakan Setahun Sinetron Jangan Bercerai Bunda, Sutradara Doakan untuk Korban Palestina

Sinetron Jangan Bercerai Bunda satu tahun berkiprah di layar kaca Indonesia. (Foto: MNC)

BOGOR - Sinetron produksi MNC Pictures berjudul Jangan Bercerai Bunda merayakan satu tahun sinetron itu berkiprah di layar kaca Indonesia.

Seluruh cast dan kru pun menggelar acara perayaan dengan tumpengan di Kafe Tpods, Kota Wisata, Gunung Putri, Kabupaten Bogor.

Acara berlangsung khidmat dimana setiap artis dan aktor hadir mulai dari Fandi Christian, Revalina S Temat hingga pemeran baru mereka yaitu Ibnu Jamil hadir.

Momen tumpengan simbolis itu dimaknai seluruhnya agar sinetron yang disutradarai Amin Ishaq bisa terus memanjakan layar kaca Indonesia.