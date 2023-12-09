Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Rayakan Setahun Sinetron Jangan Bercerai Bunda, Sutradara Doakan untuk Korban Palestina

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Sabtu, 09 Desember 2023 |07:54 WIB
Rayakan Setahun Sinetron Jangan Bercerai Bunda, Sutradara Doakan untuk Korban Palestina
Sinetron Jangan Bercerai Bunda satu tahun berkiprah di layar kaca Indonesia. (Foto: MNC)
A
A
A

BOGOR - Sinetron produksi MNC Pictures berjudul Jangan Bercerai Bunda merayakan satu tahun sinetron itu berkiprah di layar kaca Indonesia.

Seluruh cast dan kru pun menggelar acara perayaan dengan tumpengan di Kafe Tpods, Kota Wisata, Gunung Putri, Kabupaten Bogor.

Acara berlangsung khidmat dimana setiap artis dan aktor hadir mulai dari Fandi Christian, Revalina S Temat hingga pemeran baru mereka yaitu Ibnu Jamil hadir.

Momen tumpengan simbolis itu dimaknai seluruhnya agar sinetron yang disutradarai Amin Ishaq bisa terus memanjakan layar kaca Indonesia.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/598/3190962/mnc_media-pHYa_large.jpg
Saksikan Program Prime Time Terbaik di RCTI Channel 28, MNCTV Channel 29, GTV Channel 30, iNews Channel 31
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/598/3189635/mnc_media-cAvZ_large.jpg
Semua Program Terbaik Tonton di Sini: RCTI Channel 28,  MNCTV Channel 29, GTV Channel 30, dan iNEWS Channel 31
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/28/598/3027519/kahitna-hingga-the-changcuters-siap-meriahkan-lmac-super-hitz-fest-2024-JY00heoQra.jpeg
Kahitna hingga The Changcuters Siap Meriahkan LMAC Super Hitz Fest 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/18/598/2997538/deretan-program-terbaik-mnc-media-entertainment-untuk-keluarga-indonesia-BkAlUnK5YO.jpG
Deretan Program Terbaik MNC Media Entertainment untuk Keluarga Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/07/598/2993770/mnc-media-entertainment-persembahkan-tayangan-terbaik-untuk-keluarga-indonesia-80yFZ6qlWx.jpeg
MNC Media Entertainment Persembahkan Tayangan Terbaik untuk Keluarga Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/15/33/2939444/ayo-tetap-produktif-dengan-menghadiri-pesta-akhir-tahun-2023-pada-event-community-club-ngeshortsbareng-di-bali-39FbDv6MH6.jpg
Ayo Tetap Produktif dengan Menghadiri Pesta Akhir Tahun 2023 pada Event Community Club #NgeShortsBareng di Bali
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement