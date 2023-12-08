Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Yayu Unru Dimakamkan di TPU Kampung Kandang

Selvianus , Jurnalis-Jum'at, 08 Desember 2023 |18:48 WIB
Yayu Unru Dimakamkan di TPU Kampung Kandang
Yayu Unru meninggal dunia (Foto: IG Yayu)
A
A
A

JAKARTA - Yayu Unru telah dimakamkan di TPU Kampung Kandang, Jagakarsa Jakarta Selatan, Jumat (8/12/2023) sekitar Pukul 16.15 WIB. Dalam prosesi pemakaman ini isak tangis mengiringi kepergian aktor berusia 61 tahun.

Selain dihadiri oleh keluarga, kerabat serta rekan-rekannya, dalam pemakaman itu sebagian aktor ikut mengantarkan Yayu Unru ke tempat peristirahatan terakhirnya.

Usai menjalani prosesi pemakaman, putri Yayu Unru, Fatih Unru mengatakan, kepergian ayahnya merupakan sebuah musibah membuat keluarga sangat terpukul. Pasalnya sehari sebelum menghembuskan nafas terakhir, ayahnya dinyatakan sehat setelah pemasangan ring oleh pihak medis.

Yayu Unru Dimakamkan di TPU Kampung Kandang

"Ayah sakit jantung, intinya serangan jantungnya sempat kemarin sekali kena serangan jantung tapi udah aman, sudah operasi. Bahkan sudah sempat sehat di hari sebelum bapak meninggal itu, dia kirimkan saya WhatsApp," ujar Fatih Unru saat ditemui di TPU. Kampung Kandang Jagakarsa, Jakarta Selatan, Jumat (8/12/2023).

Fatih menyebut, Yayu Unru sempat mengirimkan sebuah video isinya menunjukkan ayahnya seolah-olah sedang merokok. Padahal aktivitas merokok merupakan sesuatu dilarang keras oleh pihak dokter.

"Dia kirimkan saya Whatsapp video gitu, kayak dia lagi pura-pura merokok, kan dia nggak boleh merokok, udah nggak gak boleh, 'lihat Bapak merokok', terus pas dibuka ternyata dia nggak beneran merokok," jelas dia.

Akan tetapi di tengah momen haru ini, Yayu Unru kembali terkena serangan jantung kedua, membuat keluarga fokus terhadap pengobatannya.

"Dia masih bercanda gitu, terus pagi-pagi hari berikutnya kena serangan jantung kedua, nah disitu mungkin sudah saatnya," tutur Fatih Unru

