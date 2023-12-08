Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Alyssa Soebandono Sempat Keguguran di 2019, Sebelum Umumkan Kehamilan Ketiga

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Sabtu, 09 Desember 2023 |03:30 WIB
Alyssa Soebandono Sempat Keguguran di 2019, Sebelum Umumkan Kehamilan Ketiga
Alyssa Soebandono sempat keguguran di 2019 (Foto: Instagram/ichasoebandono)
A
A
A

JAKARTA - Pasangan Alyssa Soebandono dan Dude Harlino saat ini tengah menanti kehadiran calon anak ketiganya. Diketahui, Alyssa membutuhkan waktu empat tahun lamanya hingga kembali berbadan dua, usai mengalami keguguran pada 2019.

Diketahui, Alyssa sempat mengandung calon buah hatinya yang ketiga, selang dua tahun usai kelahiran anak keduanya, Malik Mahendra Herlino. Sayangnya, ia mengalami keguguran saat kandungannya baru berusia sembilan minggu.

Menariknya, kedua putranya, yakni Rendra dan Malik cukup antusias menyambut kelahiran calon adik mereka. Bahkan Alyssa pun membeberkan kisah dibalik panggilan Deru alias Adik Baru untuk bayi yang ada di dalam kandungannya.

“Deru. Ya, itu adalah nama panggilan yang dibuat oleh Rendra awalnya tahun 2019. Saat mengetahui bahwa aku kembali mengandung, ia langsung menamakan adiknya dengan panggilan Deru, Adek Baru," tulis Alyssa Soebandono pada unggahannya baru-baru ini.

Anak Alyssa Soebandono

Alyssa Soebandono sempat keguguran di 2019 (Foto: Instagram/ichasoebandono)

 

"Namun Allah lebih sayang dengan Deru di tahun 2019, sehingga pada usia kehamilan menjelang 9 minggu kami harus ikhlas dengan semuanya,” sambungnya.

Kendati begitu, Alyssa pun kini bahagia lantaran bisa kembali mendapatkan kepercayaan dari Sang Pencipta untuk bisa menambah momongan. Terlebih, kedua buah hatinya cukup antusias hingga kerap mengajak adik mereka berinteraksi.

“Tentu saja Rendra dan Malik sangat bahagia. Mereka sepakat untuk kembali menyebut calon adiknya dengan sebutan Deru. Mengajaknya bicara setiap saat, melaporkan kejadian-kejadian yang terjadi kepada Deru... Ah, sungguh lucu,” beber adik kandung Ananda Soebandono ini.

“Atau kerap kali mendengar celotehan Malik bertanya, ‘Bunda, kapan perutnya besar? Kapan Malik bisa lihat Deru nendang di perut Bunda?’, menggelitik sekali rasanya. Bahkan mereka pun seringkali berdiskusi mencari nama untuk calon adeknya. Masya Allah," lanjutnya.

