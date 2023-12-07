Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Alyssa Soebandono Hamil, Anak-Anaknya Kerap Berdebat soal Jenis Kelamin

Selvianus , Jurnalis-Kamis, 07 Desember 2023 |12:38 WIB
Alyssa Soebandono Hamil, Anak-Anaknya Kerap Berdebat soal Jenis Kelamin
Alyssa Soebandono hamil, anak-anaknya kerap berdebat soal jenis kelamin (Foto: Instagram/ichasoebandono)
JAKARTA - Alyssa Soebandono baru saja mengumumkan soal kehamilan ketiganya. Semenjak saat itu, kedua buah hatinya kerap kali berdebat soal jenis kelamin dari anak ketiganya.

Wanita yang akrab disapa Icha ini menceritakan jika kedua putranya kerap kali berdebat, karena mempunyai alasan-alasan tertentu. Sehingga sebagai orangtua, ia memaklumi keinginan anak-anaknya tersebut.

"Mereka kadang juga udah berdebat sendiri. Rendra penginnya punya adik perempuan, tapi Malik pengin adiknya cowok. Biar bisa diajak main bola katanya," ujar Alyssa Soebandono saat ditemui di kediaman pribadinya, di kawasan Tebet, Jakarta Selatan Rabu, 6 Desember 2023.

Dude Harlino menambahkan, kedua putranya itu sering bertukar pikiran mengenai nama dari adik mereka nanti. Padahal jenis kelamin anak ketiganya itu belum diberitahu oleh dokter.

"Belum ada nama sebenarnya, tapi mereka udah coba kasih nama sendiri. Jadi nanti kalau adiknya cowok namanya ini, kalau adiknya cewek namanya ini," jelas Dude Harlino.

Dude Harlino dan Alyssa Soebandono (Selvianus/MPI)

Alyssa Soebandono hamil, anak-anaknya kerap berdebat soal jenis kelamin (Foto: Selvianus/MPI)


Kendati adanya perdebatan soal nama anak, Dude Harlino mengatakan bahwa untuk sementara waktu ia memilih menggunakan nama Deru untuk calon anak ketiganya. Nama tersebut bahkan diambil dari singkatan Ade Baru, sehingga belum ada persiapan soal nama anak ketiganya.

