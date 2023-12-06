Alyssa Soebandono Hamil Anak Ketiga, Tetap Urus Anak

JAKARTA - Alyssa Soebandono tidak menampik jika dirinya kerap merasakan mual saat trimester pertama. Terlebih, kehamilan ini adalah ketiga kalinya.

Alyssa Soebandono merasa bila di kehamilan anak ketiganya itu, dia harus membagi dua pemikirannya yakni pertama mengurus kedua anaknya yaitu Muhammad Dirgantara Ariendra Harlino dan Malik Mahendra Harlino dan kedua dirinya sedang berbadan dua.

"Kehamilan ini aku lebih mual-mual, trimester pertama banyak mual, karena juga sambil ngurus anak," ujarnya di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Rabu (6/12/2023).

"Di kehamilan pertama ngurus kehamilan saja, kehamilan kedua ngurus Rendra di kehamilan ketiga ini sambil ngurus Rendra sama Malik," katanya lagi.