HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Rinoa Aurora Senduk Mengaku Bingung saat Diangkat Willy Dozan Jadi Anak

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Sabtu, 09 Desember 2023 |02:30 WIB
Rinoa Aurora Senduk Mengaku Bingung saat Diangkat Willy Dozan Jadi Anak
Rinoa Aurora Senduk mengaku bingung saat diangkat Willy Dozan jadi anak (Foto: Instagram/rinoaaurora)
A
A
A

 

JAKARTA - Rinoa Aurora Senduk telah memutuskan untuk damai dengan mantan kekasihnya, Leon Dozan. Tak cuma damai, ia juga telah mencabut laporan kepolisiannya terkait kasus dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh aktor 26 tahun itu.

Usai damai dan mencabut laporan, ayah kandung Leon yakni Willy Dozan pun langsung mengangkat Rinoa sebagai anak. Hal itu diakui Rinoa sempat membuatnya kaget dan bingung.

"Saya juga kaget sebenarnya," ujar Rinoa dikutip dari tayangan akun YouTube.

"Om Willy kan secara lisan dan spontan menyebutkan saya jadi anaknya Om Willy," lanjutnya.

Rinoa Aurora Senduk

Rinoa Aurora Senduk mengaku bingung saat diangkat Willy Dozan jadi anak (Foto: Instagram)

 

Mendengar ucapan Willy Dozan yang mengaku telah mengangkatnya sebagai anak, Rinoa pun sama sekali tak paham maksudnya. Sampai-sampai, ia harus kembali mempertanyakan hal tersebut.

"Kaget, bingung juga, maksudnya Om Willy gimana?" kata Rinoa bingung.

"Anak secara batin atau dilakukan pengesahan di Pengadilan apa gimana," lanjutnya.

Sementara itu, mantan suami Betharia Sonata ini mengatakan bahwa ia memang sudah menganggap Rinoa seperti anaknya sendiri. Apalagi, ia juga sempat berpacaran dengan Leon, meski hubungan mereka kini telah kandas.

Halaman:
1 2
