JAKARTA - Rinoa Aurora Senduk telah sepakat damai dengan pihak Leon Dozan, pria yang melakukan dugaan penganiayaan padanya. Bahkan perdamaian antara pihaknya dengan Leon pun telah berlangsung pada Sabtu, 2 Desember kemarin.
Usai berdamai, Rinoa diketahui akan menyambangi Polres Metro Jakarta Pusat untuk mencabut laporannya pada sang mantan kekasih. Rencananya, pihak Rinoa akan datang ke Polres Jakpus hari ini, Senin, 4 Desember 2023.
"Adanya perjanjian perdamaian pihak kedua pelapor akan mencabut laporan nomor Polisi LP/B/UU94/2023/SPKT/Polda Metro Jaya yang sudah dilaporkan 8 November 2023. Demikian perjanjian ini dibuat dan bisa mendamaikan bersama tidak dilanggar dan berkekuatan hukum," kata Yuliana Assad selaku kuasa hukum sekaligus ibunda Rinoa, saat ditemui pada Sabtu, 2 Desember 2023 di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan.
"(Cabut laporan) Hari Senin, 4 Desember 2023," lanjutnya.
Rinoa Aurora akan cabut laporan kasus dugaan penganiayaan Leon Dozan hari ini (Foto: Instagram/rinoaaurora)
Sebelum akhirnya berdamai dan akan mencabut laporannya, pihak Rinoa dan Leon telah terlebih dahulu membuat surat perjanjian. Bahkan terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi Leon usai bebas nantinya.
"Surat perjanjian perdamaian bersyarat bertanda pihak membuat perjanjian perdamaian dalam hal adanya laporan kepolisian nomor LP/P/664/11/2023/SPKT Polda Metro Jaya tanggal 8 November 2023 Polda Metro Jaya. Atas dugaan penganiayaan pasal 351 oleh Muhammad Rahman Leon Dozan terhadap Rino Najwa Aurora Senduk," papar Yuliana Assad.