Leon Dozan Berubah, Rinoa Aurora Senduk Belum Pikirkan Masa Depan Asmaranya

JAKARTA - Rinoa Aurora Senduk akhirnya menerima permintaan damai Leon Dozan. Rinoa rencananya akan mencabut laporannya terkait kasus dugaan penganiayaan di Polres Metro Jakarta Pusat.

Usai berdamai, Rinoa Aurora Senduk belum menentukan masalah hubungan asmaranya dengan Leon Dozan. Rinoa mengakui kalau Leon Dozan banyak berubah setelah menjalani masa tahanan di Polres Metro Jakarta Pusat, sejak ditahan oleh penyidik pada 16 November 2023 lalu.

"Dilihat dari perilakunya, saya kenal Leon dan saya lihat sudah banyak berubah tetapi kalau untuk sekarang sendiri-sendiri dulu," kata Rinoa Aurora Senduk saat ditemui di Polres Metro Jakarta Pusat, Senin (4/12/2023).

Perempuan berdarah Manado ini menerangkan, perubahan perilaku Leon Dozan lebih ke arah tutur kata, hingga perilakunya pun banyak mengalami perkembangan positif.

Namun demikian, Rinoa Aurora Senduk masih mempertimbangkan jalinan asmaranya ke depan.

"Dilihat dari perilakunya, Leon sudah banyak berubah, dari tutur kata, cara berjalannya, tingkahnya, dari situ saya bisa menilai ada beberapa yang sudah berubah," jelas Rinoa Aurora.

Dengan perubahan tersebut, Rinoa mengaku, dirinya telah memaafkan Leon Dozan, karena sebagai sesama manusia. Ditambah lagi, ia juga merasa banyak kekurangan, sehingga memaafkan, merupakan sesuatu lumrah dilakukan setiap manusia

"Saya tulus memaafkan karena hati manusia bisa dibolak balik, saya ini seperti ini karena ajaran dari orang tua saya. Saya juga tidak sempurna, saya banyak kesalahan dan saya mengampuni, pastinya saya diampuni Tuhan," pungkasnya.