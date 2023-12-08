Sinopsis Film Big Game, Bocil 13 Tahun Jalani Misi Penyelamatan Presiden AS

JAKARTA - Sinopsis film Big Game akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Big Game adalah film aksi-petualangan tahun 2014 yang disutradarai oleh Jalmari Helander dan ditulis oleh Helander dan Petri Jokiranta.

Film Big Game dibintangi oleh Samuel L. Jackson, Onni Tommila, Ray Stevenson, Victor Garber, Mehmet Kurtulus, Ted Levine, Felicity Huffman, dan Jim Broadbent. Big Game menjadi salah satu film termahal Finlandia.

Di Rotten Tomatoes, film ini mendapatkan rating persetujuan sebesar 78%, berdasarkan ulasan dari 88 kritikus.

Sinopsis Film Big Game

Air Force One ditembak jatuh oleh teroris, meninggalkan William Alan Moore, Presiden Amerika Serikat, terdampar di hutan Finlandia. Di hutan, seorang anak laki-laki berusia 13 tahun bernama Oskari, yang sedang melakukan misi berburu untuk membuktikan kedewasaannya kepada kerabatnya, berencana untuk melacak seekor rusa, namun menemukan kapsul pelarian yang berisi Moore.

Keduanya harus bekerja sama untuk melarikan diri dari para teroris yang mengejar mereka untuk menangkap "buruan besar" mereka sendiri. Pejabat Pentagon termasuk Wakil Presiden, direktur CIA, dan mantan agen lapangan CIA Herbert, yang telah dibawa sebagai konsultan, memantau peristiwa tersebut melalui siaran satelit.

Oskari, yang sudah merasa kurang percaya diri sebagai pemburu karena reputasi ayahnya yang telah berburu dan mengalahkan seekor beruang dalam perburuannya sendiri, semakin terpukul ketika ia mengikuti peta yang ditinggalkan ayahnya, akhirnya menemukan unit pendingin portabel dengan kepala rusa yang sudah mati di dalamnya. Moore meningkatkan kepercayaan diri Oskari dengan mengingatkan tujuannya.

Mereka kemudian dihadapi oleh agen Rahasia Amerika Serikat yang korup, Morris, yang mengatur serangan dari atas Air Force One setelah terluka oleh peluru yang meninggalkan serpihan logam di dekat jantungnya, dan seorang tentara bayaran bernama Hazar. Meskipun Morris menempatkan Moore ke dalam unit pendingin dan membawanya pulang untuk dibunuh, Oskari mendapatkan kembali kepercayaannya dengan melompat ke atasnya sebelum helikopter bisa membawanya pergi. Oskari menjatuhkan unit tersebut ke sungai.