Rekam Jejak Yayu Unru, Aktor yang Pernah Main di HBO Series The Last Of Us

JAKARTA - Nama Yayu Unru tentu sudah tak lagi asing di telinga masyarakat Indonesia. Pria 61 tahun ini diketahui telah berkarier di dunia seni peran sejak 1985 hingga akhirnya wafat pada Jumat (8/12/2023).

Yayu Unru memulai karier aktingnya dengan tampil pertama kali dalam film Demam Tari pada tahun 1985. Kemudian karir Yayu mulai kembali menekuni karir di industri perfilman pada tahun 2000-an dengan membintangi banyak film-film Indonesia.

Salah satu film yang dibintanginya yaitu Posesif pada 2017. Dalam film itu, ia berperan sebagai sosok ayah dari pemeran utama film tersebut yaitu Lala Anindhita yang diperankan oleh Putri Marino.

Tak hanya menjadi pemeran, dirinya juga ikut berkecimpung di balik layar dengan menjadi pelatih akting dalam film- film ternama Indonesia seperti Purple Love (2011), Di Balik 98 (2015), A Man Called Ahok (2018), Hit & Run (2019), Mencuri Raden Saleh (2022), dan masih banyak lagi.

Rekam Jejak Yayu Unru (Foto: Instagram/yayuunru)





Sejak saat itu, karirnya terus berkembang pesat hingga akhirnya tembus ke kancah internasional lewat series Hollywood bertajuk The Last of Us. Series tersebut diadaptasi dari video game dengan judul yang serupa, serta disutradarai oleh Craig Mazin dan Neil Druckman.

The Last of Us mengisahkan tentang misi bertahan hidup setelah dua puluh tahun dunia mengalami pandemi jamur Cordyceps yang masif. Jamur tersebut berubah menjadi makhluk seperti zombie yang memburu serta menginfeksi banyak manusia hingga berperilaku agresif dan meninggal.

Series tersebut sempat viral lantaran dalam film tersebut Jakarta menjadi pusat dari infeksi jamur cordyceps. Selain itu terdapat dua senior perfilman Indonesia yang turut serta menjadi pemeran yaitu Christine Hakim dan Yayu Unru.