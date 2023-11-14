Ini Alasan Prilly Latuconsina Dibully Netizen Gara-Gara Nonton Konser Coldplay di Jepang

JAKARTA - Prilly Latuconsina beberapa waktu lalu membagikan keseruannya menonton konser Coldplay di Jepang. Sayangnya, kebahagiaannya ini mengundang komentar negatif dari netizen.

Melalui kolom komentar Instagram @prillylatuconsina96, Selasa (14/11/2023) kebahagiaan Prilly saat menonton konser Coldplay disebut sangat buang-buang uang. Sebagaimana yang kita ketahui, untuk menonton konser di luar negeri tentu tidaklah murah. Selain biaya tiket, ada pula biaya transportasi, penginapan, hingga uang makan.

Menurut netizen, alangkah baiknya uang yang dipergunakan untuk menonton konser itu disumbangkan kepada masyarakat Palestina yang kini tengah kesulitan akibat serangan dari Israel.

“Andaikan uang tiketmu buat saudara kita di Palestina mungkin lebih berguna di akhirat,” tulis @ham***.

“Jalan-jalan mulu pril, nonton konser, padahal lagi banyak saudara kita yang lagi berjuang hidup dan mati buat mempertahankan diri di Palestina apa engga ada kepikiran buat speak up gtu,” tulis @mik***.

Tidak hanya itu saja, dalam unggahan Instagram pribadinya, Prilly terlihat sangat bahagia menikmati pertunjukan selama konser. Dirinya turut bernyanyi hingga berjoget sesuai dengan alunan musik yang dimainkan. Lagi-lagi hal ini turut mendapat komentar buruk dari netizen.

“Dia nyanyi-nyanyi, sedangkan di Palestina saudara muslim dibantai,” tulis @put***.

“Boro-boro nonton konser, mikirin rakyat Palestina rasanya nyesek,” tulis @ala***.

“Saudra kita lagi dibantai di sini happy,” tulis @ale***.

