Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Nathalie Holscher dan Ladislao Camara Lamaran, Netizen Desak Sule Hal Ini

Selvianus , Jurnalis-Kamis, 07 Desember 2023 |12:53 WIB
Nathalie Holscher dan Ladislao Camara Lamaran, Netizen Desak Sule Hal Ini
Sule didesak hal ini oleh netizen (Foto: IG Sule)
A
A
A

JAKARTA - Sule Sutisna menuai pujian dari netizen, ketika menyempatkan waktu untuk menemui putranya, Adzam Andriansyah Sutisna. Moment itu diabadikan Sule melalui akun instagram miliknya, @ferdinan_sule.

Sule mengunggah momen tersebut tanpa menerangkan kata-kata sedikitpun. Dia hanya menambahkan emoji tangan berbentuk love, sebagai tanda kasih sayang terhadap Adzam.

Dalam unggahan itu, terlihat jelas Sule begitu menyayanginya putranya dengan memegang sebuah susu kotak. Nampak Adzam begitu menikmati betul susu diberikan sang ayahnya tersebut.

Nathalie Holscher dan Ladislao Camara Lamaran, Netizen Desak Sule Hal Ini

Adanya kebersamaan Sule dan Adzam itu, sebagian netizen ikut bahagia, sontak ayah lima anak ini didesak untuk merebut hak asuh Adzam dari Nathalie Holscher.

Bahkan Sule juga dianggap akan lebih baik mengasuh Adzam, lantaran Nathalie Holscher sudah menjalin hubungan beberapa lelaki. Usai memutuskan cerai pada bulan Agustus 2022 lalu.

"Sering-sering main biar tahu bapak kandungnya soalnya emaknya gonta-ganti pasangan muluk, nanti lupa lagi sama bapak kandungnya," komentar seorang netizen.

"Udah Bener kalau di tangan bapaknya aja," sahut netizen lainnya.

"Semoga nanti hak asuh ke bapaknya," timpal netizen lainnya.

Nathalie Holscher diketahui telah digosipkan hingga menjalin hubungan asmara dengan beberapa lelaki. Pertama, perempuan pernah berprofesi sebagai Disc Jockey itu sempat menjalin hubungan asmaranya dengan Faris Utama.

Faris merupakan mantan kekasih Nathalie Holscher pada 10 tahun lalu, bahkan sempat memberikan cincin pada hari ulang tahunnya. Akan tetapi, hubungan itu kandas setelah beberapa bulan kemudian.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/33/3181459/komedian_sule-xOGH_large.jpg
Sule Klaim Bisa Hasilkan Rp10 Juta Hanya dari 1 Jam Live TikTok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/21/33/3171386/sule_axioo-FE5G_large.jpg
Sule Ungkap Alasan Andre Taulany Ngotot Ceraikan Erin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/29/33/3143064/sule_dan_nathalie-b9GM_large.jpg
Sule dan Nathalie Holscher Perlihatkan Keakraban Usai Disebut Tak Akur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/08/205/3137535/njan_putra_sule-JG8W_large.jpeg
Njan Putra Sule Gabung di Album Kompilasi Honey Bareng Trio Tenxi, Naykilla dan Jemsii 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/02/33/3127819/komedian_sule-FZAa_large.jpg
Ketika Sule Mewek Dinasihati Mahalini saat Sungkeman Lebaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/19/33/3115469/komedian_sule-vMCH_large.jpg
Mahalini Dirumorkan Hamil Duluan, Sule: I Don't Care!
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement