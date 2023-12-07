Nathalie Holscher dan Ladislao Camara Lamaran, Netizen Desak Sule Hal Ini

Sule didesak hal ini oleh netizen (Foto: IG Sule)

JAKARTA - Sule Sutisna menuai pujian dari netizen, ketika menyempatkan waktu untuk menemui putranya, Adzam Andriansyah Sutisna. Moment itu diabadikan Sule melalui akun instagram miliknya, @ferdinan_sule.

Sule mengunggah momen tersebut tanpa menerangkan kata-kata sedikitpun. Dia hanya menambahkan emoji tangan berbentuk love, sebagai tanda kasih sayang terhadap Adzam.

Dalam unggahan itu, terlihat jelas Sule begitu menyayanginya putranya dengan memegang sebuah susu kotak. Nampak Adzam begitu menikmati betul susu diberikan sang ayahnya tersebut.

Adanya kebersamaan Sule dan Adzam itu, sebagian netizen ikut bahagia, sontak ayah lima anak ini didesak untuk merebut hak asuh Adzam dari Nathalie Holscher.

Bahkan Sule juga dianggap akan lebih baik mengasuh Adzam, lantaran Nathalie Holscher sudah menjalin hubungan beberapa lelaki. Usai memutuskan cerai pada bulan Agustus 2022 lalu.

"Sering-sering main biar tahu bapak kandungnya soalnya emaknya gonta-ganti pasangan muluk, nanti lupa lagi sama bapak kandungnya," komentar seorang netizen.

"Udah Bener kalau di tangan bapaknya aja," sahut netizen lainnya.

"Semoga nanti hak asuh ke bapaknya," timpal netizen lainnya.

Nathalie Holscher diketahui telah digosipkan hingga menjalin hubungan asmara dengan beberapa lelaki. Pertama, perempuan pernah berprofesi sebagai Disc Jockey itu sempat menjalin hubungan asmaranya dengan Faris Utama.

Faris merupakan mantan kekasih Nathalie Holscher pada 10 tahun lalu, bahkan sempat memberikan cincin pada hari ulang tahunnya. Akan tetapi, hubungan itu kandas setelah beberapa bulan kemudian.

