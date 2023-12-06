Nathalie Holscher Ngeluh Sakit di Kakinya: Dengkul Kumat Lagi!

JAKARTA - Kabar tidak sedap datang dari Nathalie Holscher. Pasalnya, kekasih Ladislao itu membagikan kabar jika dirinya tengah mengalami kesakitan di bagian dengkul kakinya.

Informasi itu didapatkan dari media sosial Instagram miliknya. Di mana, mantan istri Sule itu mem-posting di Insta Story-nya tengah terbaring lemas di sofa rumahnya.

"Dengkul kambuh lagi," kata Nathalie Holscher, Rabu (6/12/2023).

Dia mengatakan jika rasa nyeri yang dirasakan pada dengkul kaki nya itu di bagian kanan dialami akibat kejatuhan benda. Sayangnya, Nathalie Holscher enggan berbagi benda apa yang terkena dengkulnya itu.