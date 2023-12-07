Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Dituding Selingkuh, Mahalini Ancam Laporkan Oknum Fans Rizky Febian

Nurul Amanah , Jurnalis-Kamis, 07 Desember 2023 |05:53 WIB
Dituding Selingkuh, Mahalini Ancam Laporkan Oknum Fans Rizky Febian
Mahalini Raharja dituding selingkuh dari Rizky Febian (Foto: IG Mahalini)
A
A
A

JAKARTA - Mahalini buka suara terkait tuduhan perselingkuhan yang mengarah kepadanya. Tuduhan itu berasal dari seorang pengguna akun TikTok @hazwa__ yang menggiring opini melalui kontennya bahwa Mahalini telah bermain api dengan pemain keyboard dari band pengiringnya. Pengguna akun itu ternyata mengaku sebagai penggemar dari kekasih Mahalini, Rizky Febian.

Penyanyi berdarah Bali mengungkap kekesalannya di kanal broadcast miliknya di akun Instagram @mahaliniraharja. Sudah satu tahun memilih diam, Mahalini akhirnya bersuara dan berniat memproses masalah ini ke ranah hukum.

"Kayaknya waktunya aku speak up deh. Udah nahan diri setahunan sama yang berkedok ngefans sama Rizky Febian," ujar Mahalini dikutip dari kanal broadcast miliknya di akun Instagram @mahaliniraharja, Rabu (6/12/2023).

Dituding Selingkuh, Mahalini Ancam Laporkan Oknum Fans Rizky Febian

Mahalini juga mengaku bahwa dia telah mengumpulkan bukti. Mulanya, dia memilih untuk mengabaikan masalah ini. Namun, akhirnya Mahalini memutuskan untuk memprosesnya lantaran bukan hanya dirinya yang dituduh melainkan rekan kerjanya ikut terseret. Kenyamanan mereka pun terganggu saat bekerja.

"Semua bukti sudah ada ya. Sudah diproses tapi aku masih sabar banget nahan-nahan biar gak sampe ke kantor. Gak pernah aku speak up tentang orang yang kayak gini, tapi ini menurut aku menyangkut orang-orang sekeliling aku, yang dimana orang-orang yang kerja bareng aku. Dengan dia bikin tuduhan kayak gini jujur aku keganggu banget waktu aku manggung. Jadi gak nyaman gitu kerjanya," sambungnya.

Halaman:
1 2
