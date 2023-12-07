Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Elmo Mulya Hadirkan Teknologi AI dalam Video Klip Terbaru

Alan Pamungkas , Jurnalis-Jum'at, 08 Desember 2023 |01:01 WIB
Elmo Mulya Hadirkan Teknologi AI dalam Video Klip Terbaru
Elmo Mulya hadirkan AI di video klip terbarunya (Foto: ist)
JAKARTA - Elmo Mulya merilis single terbarunya, Kumau Bersama Lagi. Kali ini, EM (singkatan dari Elmo Mulya) dengan sengaja melibatkan seorang pemrogram musik - teknisi suara - pengatur musik bernama Lyman Milano dalam pembuatan musiknya.

Kolaborasi tersebut menghasilkan lagu yang sangat mudah didengar dan bernuansa pop melodramatis yang menceritakan pertemuan EM dengan seseorang dari masa lalunya.

Salah satu hal yang menarik dan layak diperhatikan dari karya terbaru EM adalah penggunaan teknologi kecerdasan buatan (AI) dalam pembuatan video musiknya. Seperti yang kita tahu, AI dikenal sebagai teknologi yang memiliki potensi besar untuk mengubah kehidupan manusia di masa depan.

Sutradara Mayk Wongkar menggunakan AI untuk menerjemahkan lirik dan lagu Kumau Bersama Lagi ke dalam bentuk presentasi audio visual.

"Awalnya saya ingin mencoba hal baru dan ternyata bisa cocok dengan cerita lirik lagunya. Jika ditanya tentang kesulitannya, menurut saya lebih karena proses syuting yang dilakukan secara terpisah, terutama pada saat pengeditan karena harus menginterpretasikan berbagai keinginan dari Elmo Mulya," cerita Mayk Wongkar.

"Ini juga merupakan pengalaman pertama bagi saya di mana proses syuting dilakukan melalui Video Call (jarak jauh), karena Mayk Wongkar berada di Pulau Bali sedangkan saya saat itu berada di Yogyakarta. Namun, pengalaman ini sangat menyenangkan ketika proses syuting berlangsung," kata Elmo Mulya.

Telusuri berita celebrity lainnya
