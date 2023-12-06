Tya Permata Idolakan Lesti Kejora, Jadi Inspirasi Dalam Bermusik

JAKARTA - Setiap penyanyi memiliki panutan, tak terkecuali Tya Permata. Di mana, dia menjadikan Lesti Kejora sebagai idola dirinya dalam bernyanyi.

Pedangdut Tya Permata meramaikan industri dangdut Tanah Air dengan meluncurkan single Terlalu Lama Bobo Sendiri. Single ini ternyata sangat berkaitan dengan kehidupannya sendiri.

"Aku mengidolakan Lesti Kejora, suaranya merdu banget. Luar biasa, mudah-mudahan rezekinya menular," ujarnya.

Bahkan, Tya Permata berharap agar dirinya suatu saat nanti bisa berkolaborasi dengan Lesti Kejora sang idola.