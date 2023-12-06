Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Rieta Amilia Terus Mangkir, Kuasa Hukum Gideon Tengker: Cuma Dijanjikan

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Kamis, 07 Desember 2023 |04:00 WIB
Rieta Amilia Terus Mangkir, Kuasa Hukum Gideon Tengker: Cuma Dijanjikan
Rieta Amilia terus mangkir dipersidangan gugatan Gideon Tengker. (Foto: Instagram)
JAKARTA - Sidang perdata terkait harta gana gini dilayangkan Gideon Tengker terhadap mantan istrinya, Rieta Amilia belum menemui titik terang.

Proses sidang sempat tersendat lantaran Rieta Amilia tidak pernah hadir dalam persidangan. Sehingga proses mediasi baru bisa dilakukan beberapa waktu lalu.

Pada pekan ini, sidang kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan agenda pembacaan gugatan. Sayangnya lagi-lagi mertua Raffi Ahmad itu tidak hadir.

Tak ayal sikap tersebut benar-benar membuat Gideon Tengker dan sang kuasa hukum Erles Rareral merasa sangat kecewa.

"Ketidak hadiran terus, tidak ada kesepakatan cuma dijanjikan siapapun pasti kecewa kan," kata Erles Rareral di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (6/12/2023).

