Nagita Slavina Nonton Konser BLACKPINK di Korea, Fancamnya Jadi Sorotan

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Senin, 07 Juli 2025 |09:45 WIB
Nagita Slavina Nonton Konser BLACKPINK di Korea, Fancamnya Jadi Sorotan
Nagita Slavina Nonton Konser BLACKPINK di Korea, Fancamnya Jadi Sorotan. (Foto: Instagram/@raffinagita1717)
A
A
A

JAKARTA - Nagita Slavina menjadi salah satu BLINK yang antusias menyambut proyek comeback BLACKPINK setelah lebih dari 2 tahun vakum sebagai grup. Dia bahkan rela terbang ke Korea Selatan untuk menonton konser pembuka grup tersebut.   

Momen Nagita menonton aksi panggung Jennie cs itu dibagikan akun Instagram, @raffinagita1717, pada 6 Juli 2025. Dalam unggahannya, aktris yang akrab disapa Gigi itu tampil kasual dalam balutan kemeja hitam dengan bawahan berwarna pink.

Ia sempat berfoto di dekat panggung dengan tulisan ‘BLACKPINK DEADLINE World Tour’. Nagita juga membagikan keseruan saat BLACKPINK menyanyikan lagu Boombayah di atas panggung. 

Momen Nagita Slavina menonton konser BLACKPINK di Korea Selatan itu ramai dikomentari warganet. “Ini baru BLINK sejati! Menyala ibu CEO RANS,” kata akun @ani*** di kolom komentar. 

Nagita Slavina
Nagita Slavina Nonton Konser BLACKPINK di Korea, Fancamnya Jadi Sorotan. (Foto: Instagram/@raffinagita1717)

Akun @laf*** turut berkomentar, “Cuma di konser BLACKPINK, Mama Gigi rela fancam pakai watermark. Biasanya mah (artisnya) didatangkan langsung ke Andara. Cuma kalau BLACKPINK kayaknya harus mode ngejar ke Korea.”

Halaman:
1 2
