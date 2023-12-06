Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Gideon Tengker Bakal Laporkan Nagita Slavina dan Caca Tengker ke Polisi, Masalah Harta?

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Rabu, 06 Desember 2023 |19:56 WIB
Gideon Tengker Bakal Laporkan Nagita Slavina dan Caca Tengker ke Polisi, Masalah Harta?
Gideon Tengker bakal laporkan kedua anaknya ke polisi. (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Nagita Slavina dan Caca Tengker ikut terseret dalam permasalahan harta gana-gini kedua orangtuanya, Rieta Amilia Beta dan Gideon Tengker.

Sidang perdata terkait harta gana gini yang digugat mantan suaminya, Gideon Tengker masih bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Belum selesai dengan gugatan perdananya, kini kuasa hukum Gideon Tengker, Erles Rareral mengaku akan melaporkan tiga orang perempuan.

Mereka adalah Rieta Amilia Beta dan kedua anaknya, Nagita Slavina alias Gigi dan Caca Tengker.

"Dugaan kuat Rieta Amalia Beta, Caca Tengker dan Gigi. Ketiga orang ini yang akan kami laporkan kembali di bareskrim," kata Erles Rareral di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (6/12/2023).

Adapun laporan tersebut diduga terkait harta gana-gini berupa aset tanah atau bangunan di Bali dan sebuah surat 'sakti'.

Halaman:
1 2
