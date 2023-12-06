Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Alyssa Soebandono Hamil Anak Ketiga, Sebut sang Anak Ingin Punya Adik

Selvianus , Jurnalis-Rabu, 06 Desember 2023 |18:46 WIB
Alyssa Soebandono Hamil Anak Ketiga, Sebut sang Anak Ingin Punya Adik
Alyssa Soebandono hamil anak ketiga. (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Alyssa Soebandono menceritakan momen ketika mengetahui dirinya hamil anak ketiga. Dirinya tak menampik jika dirinya dan Dude Harlino ingin menambah momongan.

Perempuan akrab disapa Icha ini mengatakan jika dirinya berencana untuk melakukan pemeriksaan secara rutin ke dokter. Hal ini dilakukan untuk mengetahui kondisi tubuhnya itu.

"Sebenarnya taunya itu kapan, memang sebelum hari haid-nya kayak 5 - 6 hari kadang-kadang tespack setelah ya. Tetapi ini kami sebelum, rencananya kami mau ada pemeriksaan rutin untuk diri kami sendiri,"ujar Alyssa Soebandono saat ditemui dikediaman pribadinya di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Rabu (6/12/2023).

Alyssa Soebandono merasa memiliki firasat sebagai seorang ibu ketika dirinya berbadan dua. Alhasil, dia berkeinginan untuk membeli tespack.

"Cuma iseng waktu itu, mungkin itu feeling seorang ibu kali ya. Tiba-tiba keinginan untuk beli testpack akhirnya test lah. Enggak menyangka, alhamdulillah ternyata garis dua gitu," sambungnya.

Meski demikian, dirinya tidak ingin memberitahu Dude Harlino. Icha mengaku mau memberikan kejutan untuk suaminya tersebut.

Halaman:
1 2
