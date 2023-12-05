Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Klarifikasi Shella Saukia Usai Videonya Menaiki Koper Listrik di Tanah Suci Viral

Nurul Amanah , Jurnalis-Selasa, 05 Desember 2023 |10:22 WIB
Klarifikasi Shella Saukia Usai Videonya Menaiki Koper Listrik di Tanah Suci Viral
Klarifikasi Shella Saukia usai videonya menaiki koper di Tanah Suci viral (Foto: Instagram/shellasaukiaofficial)
JAKARTA - Pebisnis asal Aceh, Shella Saukia mendadak menjadi sorotan. Pasalnya, baru-baru ini beredarnya video dirinya saat tengah berkeliling di tanah suci dengan menaiki koper listrik.

Terkait hal tersebut, pebisnis yang kerap dijuluki Crazy Rich itu akhirnya buka suara. Terlebih, ia sudah dinilai melakukan perbuatan tak etis di saat seluruh jamaah berjalan kaki sementara dirinya malah menaiki koper.

Shella Saukia pun menegaskan bahwa dirinya menggunakan koper tersebut ketika ingin menyambangi Tower Zamzam dari hotel. Bukan saat melakukan thawaf atau serangkaian ibadah lainnya.

"Ada akun yang share story aku di Tiktok, yang aku naik koper dari hotel Intercon ke Tower Zamzam yang jaraknya lumayan jauh," tulis Shella dikutip dari unggahan Instagram Story @shellasaukiaofficial, Selasa (5/12/2023).

Shella Saukia

Klarifikasi Shella Saukia usai videonya menaiki koper di Tanah Suci viral (Foto: Instagram/shellasaukiaofficial)

Shella kala itu ingin membeli oleh-oleh tapi kondisinya tidak memungkinkan untuk berjalan kaki. Pasalnya, Shella mengaku mengalami masalah pada perutnya.

Shella juga menyebut bahwa selama ini dirinya tak pernah menggunakan koper itu selama melaksanakan ibadah umrah. Dia hanya memakainya saat di bandara.

"Yang tujuan ke Tower Zamzam beli oleh-oleh pas memang aku juga lagi turun perut waktu itu. Biasa aku pake koper itu cuma di bandara," sambungnya.

Shella tak habis pikir, bagaimana bisa netizen menghujatnya hanya lantaran sebuah video singkat tanpa mengetahui kondisi apa yang sebenarnya terjadi di balik video itu. Menurutnya, hal itu sudah mengarah kepada perbuatan fitnah yang keji.

Shella juga dibuat shock dengan komentar miring hingga harapan buruk yang dilontarkan netizen untuknya.

"Banyak yang mengira aku ke masjid pakai koper ini sampai nyumpahin kaki aku lumpuh loh. Ngerinya, semakin ngeri fitnah dunia ini," ungkapnya.

