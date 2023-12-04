Tiga Pekan Ditahan, Berat Badan Leon Dozan Menyusut

JAKARTA - Leon Dozan telah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan penganiayaan kepada Rinoa Aurora Senduk, serta penistaan institusi Polri di Polres Metro Jakarta Pusat. Putra Betharia Sonata dan Willy Dozan itu ditahan sejak 16 November 2023 lalu.

Hampir tiga pekan ditahan, Betharia Sonata sebagai ibu Leon Dozan mengaku, berat badan putranya itu mulai menurun. Pasalnya semenjak ditahan, Leon begitu stres memikirkan perkara menyeretnya tersebut.

"Saya tiap hari (jenguk), dia stress aja wajar kalau badannya sudah agak kurus," ucap Betharia Sonata saat ditemui di Polres Metro Jakarta Pusat, Senin (4/12/2023).

Dia menduga, turunnya berat badan Leon Dozan sekitar 5 kilogram, karena putranya mendapatkan banyak tekanan, akibat dirinya harus berhadapan dengan pihak berwajib.

"Kayaknya sih banyak 5 kg," beber Betharia Sonata secara singkat.

Selama Leon Dozan ditahan di Polres Metro Jakarta Pusat, Betharia Sonata sering menjenguk putranya di dalam penjara. Dari kunjungannya itu, ia selalu membawa makanan untuk Leon Dozan, biasanya dinikmati bersama narapidana lainnya.

"Oh enggak dia makan barengan teman-temannya, di samping saya bawa makanan dari rumah tapi disini juga ikut baur," tutur Betharia Sonata.

BACA JUGA: