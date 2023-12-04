Gegara Kasus Dugaan Penganiayaan, Betharia Sonata Berencana Bawa Leon Dozan ke Psikolog

JAKARTA - Leon Dozan dan Rinoa Aurora Senduk memutuskan untuk berdamai. Bahkan pihak Rinoa pun sudah mendatangi Polres Metro Jakarta Pusat pada Senin, 4 Desember 2023 untuk mencabut laporan dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh putra aktor senior Willy Dozan tersebut.

Usai Leon bebas nanti, Betharia Sonata selaku ibu mengaku sudah memiliki rencana untuk membawa anaknya berkunjung ke psikolog. Bahkan hal itu sempat diungkapkannya saat tampil di podcast milik Maia Estianty.

"Kayaknya harus sih, karena dia butuh itu, dia butuh banget nasihat dari seorang psikolog," beber Betharia Sonata, dikutip dari YouTube MAIA ALELDUL TV.

Lewat kunjungannya ke psikolog nanti, Betha berharap agar putranya bisa terbuka jika ia merasa memiliki trauma terhadap sesuatu. Sebab, ia merasa bahwa putranya tersebut enggan untuk menceritakan permasalahannya pada kedua orangtuanya.

Betharia Sonta berencana bawa Leon Dozan ke Psikolog (Foto: Instagram)

"Karena dia kan bisa aja nggak bicara dengan orang tuanya, punya trauma atau gimana," jelasnya.

"Jadi dia harus bicara dengan psikolog, dan nanti psikolog yang akan sampaikan ke saya," tandasnya.

(van)