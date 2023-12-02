Alasan Rinoa Aurora Senduk Berdamai dengan Leon Dozan, Ingat Soal Hukum Kasih

JAKARTA - Rinoa Aurora Senduk memutuskan berdamai dengan Leon Dozan terkait kasus dugaan penganiayaan. Lantas apa yang membuat dirinya ingin berdamai?

Rinoa Aurora Senduk menyebut keputusan berdamai didasari adanya pelajaran yang selalu ditanamkan keluarga kepadanya, yakni diajarkan senantiasa memaafkan sesama manusia.

"Saya selalu ingat soal hukum kasih, saya dididik di keluarga agar kasihanilah sesama manusia seperti dirimu sendiri," ujar Rinoa Aurora Senduk di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Sabtu (2/12/2023).

Selain mengingat ajaran keluarga, Rinoa Aurora Senduk menyebutkan keputusan berdamai disinyalir adanya belas kasihan terhadap ibunda Leon Dozan, Betharia Sonata. Sebelumnya, Betharia Sonata sempat bersujud di kaki Yuliana Assad selaku ibunya Rinoa Aurora Senduk.