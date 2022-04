SEORANG pria di Florida, Amerika Serikat baru saja sukses mencetak rekor dunia karena menonton film Spider-Man: No Way Home ratusan kali. Ia menonton 292 kali film itu dalam waktu 1 bulan.

Dialah Ramira Alanis, yang seperti dilapor Global News, Rabu (20/4/2022) berhasil mencetak rekor dunia untuk kategori “most cinema productions attended of the same”, karena telah menonton Spider-Man: No Way Home sebanyak 292 kali.

Menyaksikan film Spider-Man tersebut sampai 292 kali, Alanis tercatat sukses menonton film ini selama 720 jam sama dengan 30 hari, antara periode 16 Desember 2021 hingga 15 Maret 2022.

BACA JUGA:Varian Spider-Man Ke-4 di No Way Home Terungkap

Alanis menyebut, ia menonton Spider-Man: No Way Home kurang lebih selama tiga bulan. Sampai akhirnya bioskop berhenti alias selesai menayangkan film itu. Selama beberapa minggu pertama peluncuran film, Alanis mengaku menonton langsung lima kali dalam sehari loh!

Agar memenuhi syarat mencetak rekor tersebut, Alanis harus menonton film di bioskop dan tak boleh melakukan aktivitas lainnya. Ini artinya, Alanis tak boleh menonton sambil bermain atau memeriksa ponselnya, tidur atau bahkan ke kamar mandi saat film sedang diputar.

Guinness World of Record juga memberi syarat film itu harus ditonton sampai selesai, termasuk sampai bagian kreditnya. Syarat ini bukan hal sulit bagi Alanis yang merupakan penggemar Marvel sejati, sudah terbiasa dengan adegan pasca-kredit khas ala film-film keluaran Marvel.

Tak hanya itu, Alanis harus menyerahkan setiap potongan tiket bioskop bersama dengan pernyataan dari petugas teater setelah setiap menonton yang membenarkan bahwa dia menonton film secara keseluruhan.

Mencetak rekor dunia ini, bukan tanpa kesulitan dijalani Alanis. Ia mengaku, jam tayang malam hari adalah waktu tersulit dirinya menyaksikan film tersebut. Pasalnya ia sampai mengalami sakit kepala, karena sepanjang siang harinya telah menonton sebanyak empat kali berturut-turut. Disebutkan lebih lanjut, ternyata catatan rekor dunia ini bukan pertama kalinya sukses diukir Alanis. Sebab, sebelumnya yakni pada tahun 2019, ia menerima penghargaan setelah mengukir rekor menonton film Avengers: Endgame sebanyak 191 kali. Mematahkan rekor yang sebelumnya dimiliki oleh seorang wanita Australia yang menonton film biografi Queen Bohemian Rhapsody sebanyak 108 kali pada awal 2019.