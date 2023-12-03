Janji Cinta Larissa Chou untuk Ikram Rosadi sang Suami: Aku Tidak akan Pernah Pergi

JAKARTA - Larissa Chou mengucapkan janji manis untuk Ikram Rosadi sang suaminya tersebut. Dia berjanji tidak akan melangkah sedetik pun untuk meninggalkan orang yang dicintainya itu.

"Untuk mu, akan aku dampingi dalam keadaan apapun," ujar Larissa Chou di media sosial Instagram miliknya @larissachou, Minggu (3/12/2023).

Dirinya pun mengatakan bila dia akan selalu senantiasa berada disamping sang suami dalam suka maupun duka, yang terpenting jangan pernah membuatnya terluka sedikit pun.

"Aku akan disamping kamu sesulit apapun kondisinya, dengan segala kemampuan yang aku punya," katanya.

"Asal tidak membuat aku terluka dan tetap berada di jalan yang Allah Ridho i. Aku tidak akan pernah pergi...," tambahnya.

Menurutnya, genggaman tangan yang melekat pada tangan sang suaminya itu tidak akan pernah mau dilepas oleh Larissa Chou.

"Tangan aku ini akan selalu menggandeng, mengantarkan kamu menuju semua tujuan mu asal itu baik dan bermanfaat," ucapnya.

Melihat hal itu, Ikram Rosadi pun merasa beruntung bisa mendapatkan istri secantik Larissa Chou. Bahkan, diakuinya rasa cantiknya itu bukan tampak dari luar saja melainkan dari dalam diri sang istrinya itu.

"Makasih Sayang," ucap Ikram Rosadi.