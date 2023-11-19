Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Larissa Chou Ungkap Penyebab Dirawat 3 Hari di Rumah Sakit Saat Hamil Muda

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Senin, 20 November 2023 |01:30 WIB
Larissa Chou Ungkap Penyebab Dirawat 3 Hari di Rumah Sakit Saat Hamil Muda
Larissa Chou dirawat di rumah sakit (Foto: Instagram/larissachou)
A
A
A

JAKARTA - Selebgram Larissa Chou baru-baru ini harus menjalani perawatan di rumah sakit. Tak hanya sehari, istri dari Ikram Rosadi ini diketahui harus menjalani perawatan selama tiga hari berturut-turut.

Terkait alasan dirinya dirawat, Larissa pun angkat bicara. Melalui akun Instagram Storynya, ibu satu anak ini tampak menjawab sejumlah pertanyaan netizen yang masuk terkait kondisinya.

“Cici, kenapa masuk Rs? Apa mual parah?” tanya netizen.

“Iyah bener2 udah pucat lemas.. ga bisa makan sama sekali.. minum juga jarang,” jawab Larissa.

Larissa Chou

Kondisi tersebut jelas membuat Larissa harus menjalani perawatan di rumah sakit. Pasalnya, sama sekali tak ada asupan yang masuk ke dalam tubuhnya, di tengah kondisi hamil muda.

“Jadi kemarin dirawat 3 hari.. karena mual nya parah bukan karena sakit kok,” ;anjutnya.

Halaman:
1 2
