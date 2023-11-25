Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Kemesraan Larissa Chou Jadi Sorotan, Ikram Rosadi: Jangan Pernah Berpaling Ya!

Johnny Johan Sompotan , Jurnalis-Minggu, 26 November 2023 |05:05 WIB
Kemesraan Larissa Chou Jadi Sorotan, Ikram Rosadi: Jangan Pernah Berpaling Ya!
Larissa Chou pamerkan kemesraan bersama istrinya. (Foto: Instagram)
A
A
A

 

JAKARTA - Larissa Chou kembali menjadi sorotan netizen, pasalnya Ikram Rosadi mem-posting sebuah video di media sosial Instagram miliknya itu memperlihatkan kemesraan Ikram Rosadi dan Larissa Chou tersebut.

Dalam video yang di-postingnya itu terlihat Ikram Rosadi sang suami menggunakan kemeja batik berwarna cokelat itu berlengan panjang, tiba-tiba datang memeluk Larissa Chou dari belakang.

Di mana, Larissa Chou tengah duduk di meja makan. Dirinya menggenakan baju muslimah berwarna pink serta menggunakan hijab berwarna putih.

Selain memeluk istrinya itu, Ikram Rosadi terlihat mengambil sendok yang ada di piring Larissa Chou itu yang kemudian mencicipi suguhan makanan istrinya itu.

"Kamu yang selalu ada dan tulus dalam mencintai. I love you Rissa," tulis Ikram Rosadi, Sabtu (25/11/2023).

Larissa Chou

Bahkan, Ikram Rosadi berpesan kepada Larissa Chou sang istrinya itu untuk tidak meninggalkan dirinya untuk selamanya.

"Jangan pernah berpaling/pergi ya @larissachou," katanya lagi.

Melihat ungkapan dari sang suaminya itu, Larissa Chou itu langsung mengucapkan rasa syukur kepada Sang Pencipta karena telah memberikan suami yang begitu sayang kepadanya. 

"Masya Allah," ucap Larissa Chou.

Halaman:
1 2
