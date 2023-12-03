Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Idap Rhinitis Alergi, Han So Hee Jalani Operasi Hidung

Nistya Widelia , Jurnalis-Minggu, 03 Desember 2023 |08:30 WIB
Idap Rhinitis Alergi, Han So Hee Jalani Operasi Hidung
Idap rhinitis alergi, Han So Hee jalani operasi hidung. (Foto: GRAZIA)
A
A
A

SEOUL - Aktris Han So Hee akhirnya menjawab kabar dirinya menjalani operasi plastik pada hidung. Dia tak menampik kabar tersebut, namun menjelaskan alasannya melakukan hal tersebut. 

Saat menyapa penggemarnya lewat grup chat pada 30 November silam, sang aktris mengaku, menjalani operasi hidung karena mengidap rhinitis alergi. Kondisi ini merupakan peradangan pada lapisan dalam hidung.

Mengutip laman Institut Kesehatan Nasional Amerika Serikat, rhinitis alergi bisa menyebabkan penderitanya mengalami pilek dan hidung tersebut. Tak hanya itu, pasien juga kerap mengalami bersin-bersin hingga mata terasa gatal dan berair. 

“Penyakit itu membuat aku hanya bisa bernapas dengan satu lubang hidung. Selain itu, aku juga jadi mendengkur saat tidur,” katanya seperti dikutip dari Koreaboo, pada Minggu (3/12/2023). 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/33/3189132/han_so_hee-M2Jb_large.jpg
Han So Hee Curi Perhatian Imbas Tampil Bare Face saat Pemotretan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/30/206/3173460/the_intern-P0In_large.jpg
Han So Hee dan Choi Min Sik Mulai Syuting Film The Intern
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/14/33/3138859/han_so_hee-Uq1I_large.jpg
Han So Hee Gelar Tur Fanmeeting Perdana, Bakal Singgah ke Indonesia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/18/33/3086999/han_so_hee-OmxV_large.jpg
Adegan Han So Hee Cium Aktris Han Hae In dalam Film Heavy Snow Viral di X
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/02/33/3003406/han-so-hee-dibully-soal-rencana-kuliah-di-perancis-agensi-buka-suara-Ht9xIZeN1w.jpg
Han So Hee Dibully Soal Rencana Kuliah di Perancis, Agensi Buka Suara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/29/33/2989973/kesal-dibully-han-so-hee-sentil-lee-hyeri-lewat-instagram-QwRI2KfNG2.jpg
Han So Hee Tegaskan Bukan Selingkuhan Ryu Jun Yeol, Sentil Lee Hyeri Lewat Instagram
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement