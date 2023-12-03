Idap Rhinitis Alergi, Han So Hee Jalani Operasi Hidung

SEOUL - Aktris Han So Hee akhirnya menjawab kabar dirinya menjalani operasi plastik pada hidung. Dia tak menampik kabar tersebut, namun menjelaskan alasannya melakukan hal tersebut.

Saat menyapa penggemarnya lewat grup chat pada 30 November silam, sang aktris mengaku, menjalani operasi hidung karena mengidap rhinitis alergi. Kondisi ini merupakan peradangan pada lapisan dalam hidung.

Mengutip laman Institut Kesehatan Nasional Amerika Serikat, rhinitis alergi bisa menyebabkan penderitanya mengalami pilek dan hidung tersebut. Tak hanya itu, pasien juga kerap mengalami bersin-bersin hingga mata terasa gatal dan berair.

“Penyakit itu membuat aku hanya bisa bernapas dengan satu lubang hidung. Selain itu, aku juga jadi mendengkur saat tidur,” katanya seperti dikutip dari Koreaboo, pada Minggu (3/12/2023).